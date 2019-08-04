Девять человек стали жертвами стрельбы в Огайо, стрелок ликвидирован - полиция

В результате стрельбы в городе Дейтон штата Огайо в США убиты 10 человек, включая нападавшего, еще 16 человек получили ранения, сообщила в воскресенье местная полиция.
По свидетельству очевидцев, мужчина в ночь на воскресенье открыл огонь по прохожим из автоматической винтовки на одной из улиц городского района Орегон. Свидетели заявили о "40-50 выстрелах". Пока о личности стрелка не сообщается.
Инцидент в Огайо произошел менее чем через сутки после того, как 21-летний мужчина устроил стрельбу в супермаркете Walmart в Эль Пасо, штат Техас, где были убиты 20 человек и еще 26 человек получили ранения.
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