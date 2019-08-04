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Дальнее зарубежье 04.08.2019 13:49

Иран задержал иностранный танкер за контрабанду нефти

Иранский Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) задержал в Персидском заливе танкер, который, по их данным, контрабандой перевозил нефть в одну из арабских стран, сообщило в воскресенье государственное телевидение Ирана.

"Морское подразделение КСИР захватило в Персидском заливе иностранный танкер, который перевозил контрабандную нефть в определенную арабскую страну", - говорится в заявлении генерала КСИР Рамадана Зирахи.

По его словам, он перевозил 700 тыс. литров топлива. Экипаж судна составляет семь человек различной национальности, все они задержаны.

19 июля КСИР сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган. Среди членов экипажа Stena Impero трое россиян.

Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.

Инцидент с судном Stena Impero произошел после того как власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - 4 июля задержали танкер GRACE 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС. В Тегеране призывают дать танкеру возможность покинуть Гибралтар.

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Тэги: ИРАН, ТАНКЕР, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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