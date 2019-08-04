Иран задержал иностранный танкер за контрабанду нефти

Иранский Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) задержал в Персидском заливе танкер, который, по их данным, контрабандой перевозил нефть в одну из арабских стран, сообщило в воскресенье государственное телевидение Ирана.
"Морское подразделение КСИР захватило в Персидском заливе иностранный танкер, который перевозил контрабандную нефть в определенную арабскую страну", - говорится в заявлении генерала КСИР Рамадана Зирахи.
По его словам, он перевозил 700 тыс. литров топлива. Экипаж судна составляет семь человек различной национальности, все они задержаны.
19 июля КСИР сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган. Среди членов экипажа Stena Impero трое россиян.
Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.
Инцидент с судном Stena Impero произошел после того как власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - 4 июля задержали танкер GRACE 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС. В Тегеране призывают дать танкеру возможность покинуть Гибралтар.
МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с вооруженными инцидентами в США
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза - Минобороны Азербайджана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Новак: РФ в августе будет держать добычу нефти на уровне, оговоренном с ОПЕК+, в июле перевыполнила на 60 тыс. б/с
Украина увеличила запасы газа в ПХГ до 16 млрд куб. м
Баку приглашает казахстанские компании, воспользоваться благоприятным бизнес-климатом в Азербайджане
Горит один складов торгового центра «Садарак» в Баку
Минэнерго РФ к октябрю рассчитывает получить прогнозы выбросов парниковых газов в ТЭК до 2030г
В ДТП с участием автобуса в Баку погиб один и ранено два человека
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
CEO: AccessBank продолжит оказывать всестороннюю поддержку бизнесу
Банк Республика завершил первое полугодие 2019 года с большой прибылью
Летняя школа «Образовательный автобус - Насими» прошла при поддержке Bakcell
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору