МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с вооруженными инцидентами в США

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнование в связи с трагедией городе Эль-Пасо штат Техас и Дайтон штат Огайо.

«Мы глубоко опечалены ужасными новостями о стрельбе в Эль-Пасо (штат Техас) и инциденте в Дайтоне ( штат Огайо), в результате которых погибли много невинных людей и десятки получили ранения. Мы выражаем наши соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - .говорится в микроблоге Twitter внешнеполитического ведомства.

Как сообщалось, задержанный подозреваемый 21-летний Патрик Крузиус в субботу устроил стрельбу в супермаркете Walmart города Эль Пасо на границе с Мексикой. В результате погибли 20 и получили ранения 26 человек

Также в воскресенье в результате стрельбы в городе Дейтон штата Огайо в США убиты 10 человек, включая нападавшего, еще 16 человек получили ранения.

Б.Рустамбеков