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Внешняя политика 04.08.2019 15:16

МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с вооруженными инцидентами в США

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнование в связи с трагедией городе Эль-Пасо штат Техас и Дайтон штат Огайо.

«Мы глубоко опечалены ужасными новостями о стрельбе в Эль-Пасо (штат Техас) и инциденте в Дайтоне ( штат Огайо), в результате которых погибли много невинных людей и десятки получили ранения. Мы выражаем наши соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - .говорится в микроблоге Twitter внешнеполитического ведомства.

Как сообщалось, задержанный подозреваемый 21-летний Патрик Крузиус в субботу устроил стрельбу в супермаркете Walmart города Эль Пасо на границе с Мексикой. В результате погибли 20 и получили ранения 26 человек

Также в воскресенье в результате стрельбы в городе Дейтон штата Огайо в США убиты 10 человек, включая нападавшего, еще 16 человек получили ранения.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, МИД, СОБЛЕЗНОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]