До 26 человек увеличилось число раненых в результате стрельбы в Огайо - полиция

После стрельбы в городе Дейтон, штат Огайо, США, в больницы с ранениями были доставлены 26 человек, сообщила в воскресенье местная полиция.

Ранее сообщалось, что жертвами инцидента стали девять человек, 16 человек получили ранения, нападавший был убит сотрудником полиции.

По данным полиции, стрелок, который был ликвидирован через минуту после того, как начал стрельбу из автоматической винтовки, был в бронежилете. У него был обнаружен также запасной магазин, что свидетельствует о том, что он заранее готовился к совершению нападения.

Пока личность стрелка и мотивы, побудившие его открыть стрельбу, не установлены. По последним данным, сообщников у него не было.

"Стрелок был один, мы уверены в этом. Мы устанавливаем его личность и мотивы", - сказал журналистам представитель полиции Мэтт Керпер.

Ранее, со ссылкой на очевидцев, местные СМИ сообщали, что мужчина в ночь на воскресенье открыл огонь по прохожим из автоматической винтовки на одной из улиц Дейтона в городском районе Орегон. Свидетели заявили о "40-50 выстрелах".

Инцидент в Огайо произошел менее чем через сутки после того, как 21-летний мужчина устроил стрельбу в супермаркете Walmart в Эль-Пасо, штат Техас, где были убиты 20 человек и еще 26 человек получили ранения.