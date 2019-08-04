Профсоюз грузинских железнодорожников анонсирует широкомасштабную забастовку с требованием повышения зарплаты на 50%

Новый (альтернативный) профсоюз ОАО "Грузинская железная дорога", членами которого являются более 6 тысяч человек, что составляет половину трудового коллектива компании, планирует провести широкомасштабную забастовку.
"Точная дата забастовки, главным требованием которой будет повышение заработной платы на 50%, будет объявлена 10 августа", - заявил в воскресенье журналистам зампред нового железнодорожного профсоюза Илья Лежава.
По его словам, зарплаты в компании очень низкие - от 300 до 1000 лари (около $104-346 по текущему курсу - ИФ) и не увеличивались с 2012 года, тогда как потребительские цены в стране постоянно растут.
При этом Лежава отметил, что профсоюзы разработали конкретные предложения, в том числе периодичность повышения зарплат, и были готовы к переговорам с администрацией с участием медиатора, представляющего Минэкономразвития Грузии, однако руководство компании отказывается вести с ними переговоры.
"Остается один единственный путь, предоставляемый Конституцией, - протест. На данный момент 4800 работников компании уже подписали петицию в поддержку забастовки, проведение которой автоматически остановит как внутренний, так и внешний трафик", - сказал Лежава.
По его же словам, процедура правовых рамок прописана в Трудовом кодексе. Через 21 день после истечения срока действия заявки коллективу разрешено проводить забастовку. "Мы соберемся 10 августа, чтобы объявить день забастовки", - отметил профсоюзный лидер.
Альтернативный профсоюз в ОАО "Грузинская железная дорога" был создан в июне 2013 года, и осуществляет свою деятельность в параллельном режиме с профсоюзной организацией, действующей на этом крупнейшем в стране предприятии.
Грузинская железная дорога является составной частью транспортного коридора "Восток-Запад". Эксплуатационная длина железных дорог Грузии - 1 тыс. 324 км. В системе 45 тоннелей, 1 тыс. 714 мостов, паромные переправы с Россией и Украиной.
МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с вооруженными инцидентами в США
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза - Минобороны Азербайджана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Новак: РФ в августе будет держать добычу нефти на уровне, оговоренном с ОПЕК+, в июле перевыполнила на 60 тыс. б/с
Украина увеличила запасы газа в ПХГ до 16 млрд куб. м
Баку приглашает казахстанские компании, воспользоваться благоприятным бизнес-климатом в Азербайджане
Горит один складов торгового центра «Садарак» в Баку
Минэнерго РФ к октябрю рассчитывает получить прогнозы выбросов парниковых газов в ТЭК до 2030г
В ДТП с участием автобуса в Баку погиб один и ранено два человека
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
CEO: AccessBank продолжит оказывать всестороннюю поддержку бизнесу
Банк Республика завершил первое полугодие 2019 года с большой прибылью
Летняя школа «Образовательный автобус - Насими» прошла при поддержке Bakcell
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору