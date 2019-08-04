Профсоюз грузинских железнодорожников анонсирует широкомасштабную забастовку с требованием повышения зарплаты на 50%

Новый (альтернативный) профсоюз ОАО "Грузинская железная дорога", членами которого являются более 6 тысяч человек, что составляет половину трудового коллектива компании, планирует провести широкомасштабную забастовку.

"Точная дата забастовки, главным требованием которой будет повышение заработной платы на 50%, будет объявлена 10 августа", - заявил в воскресенье журналистам зампред нового железнодорожного профсоюза Илья Лежава.

По его словам, зарплаты в компании очень низкие - от 300 до 1000 лари (около $104-346 по текущему курсу - ИФ) и не увеличивались с 2012 года, тогда как потребительские цены в стране постоянно растут.

При этом Лежава отметил, что профсоюзы разработали конкретные предложения, в том числе периодичность повышения зарплат, и были готовы к переговорам с администрацией с участием медиатора, представляющего Минэкономразвития Грузии, однако руководство компании отказывается вести с ними переговоры.

"Остается один единственный путь, предоставляемый Конституцией, - протест. На данный момент 4800 работников компании уже подписали петицию в поддержку забастовки, проведение которой автоматически остановит как внутренний, так и внешний трафик", - сказал Лежава.

По его же словам, процедура правовых рамок прописана в Трудовом кодексе. Через 21 день после истечения срока действия заявки коллективу разрешено проводить забастовку. "Мы соберемся 10 августа, чтобы объявить день забастовки", - отметил профсоюзный лидер.

Альтернативный профсоюз в ОАО "Грузинская железная дорога" был создан в июне 2013 года, и осуществляет свою деятельность в параллельном режиме с профсоюзной организацией, действующей на этом крупнейшем в стране предприятии.

Грузинская железная дорога является составной частью транспортного коридора "Восток-Запад". Эксплуатационная длина железных дорог Грузии - 1 тыс. 324 км. В системе 45 тоннелей, 1 тыс. 714 мостов, паромные переправы с Россией и Украиной.