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Дальнее зарубежье 04.08.2019 18:01

Пакистанский премьер согласился на посредничество Трампа для нормализации отношений с Индией

Премьер-министр Пакистана Имран Хан завил, что настало время согласиться с предложением президента США Дональда Трампа о посредничестве в деле снижения напряженности в отношениях с Индией из-за ситуации в Кашмира.

"Президент Трамп предложил посредничество по Кашмиру. Сейчас для этого самое время в связи с ухудшением ситуации вдоль линии контроля, вызванным новыми агрессивными действиями Индии", написал Хан в своем Twitter.

Он добавил, что "существует потенциальная возможность перерастания этой ситуации в региональный кризис".

Отношения между двумя странами обострились после того, как Пакистан накануне обвинил Индию в использовании на линии контроля кассетных бомб. В результате погибли двое гражданских, 11 человек получили ранения.

Индийские власти в свою очередь завили в субботу, что были уничтожены пять из базирующихся на территории Пакистана боевиков, предпринявших попытку атаки против Индии.

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Тэги: ПАКИСТАН, ПРЕМЬЕР, ТРАМП, ПРОСЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]