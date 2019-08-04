Горит один складов торгового центра «Садарак» в Баку

На одном из складов торгового центра «Садарак» в Гарадагском районе Баку произошло возгорание, сообщает МЧС.

«На место происшествия привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны и силы Спасательной службы особого риска МЧС», - отмечается в информации ведомства.

В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.

Б.Рустамбеков