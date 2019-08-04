Горит один складов торгового центра «Садарак» в Баку

На одном из складов торгового центра «Садарак» в Гарадагском районе Баку произошло возгорание, сообщает МЧС.
«На место происшествия привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны и силы Спасательной службы особого риска МЧС», - отмечается в информации ведомства.
В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.
Б.Рустамбеков
МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с вооруженными инцидентами в США
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза - Минобороны Азербайджана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Новак: РФ в августе будет держать добычу нефти на уровне, оговоренном с ОПЕК+, в июле перевыполнила на 60 тыс. б/с
Украина увеличила запасы газа в ПХГ до 16 млрд куб. м
Баку приглашает казахстанские компании, воспользоваться благоприятным бизнес-климатом в Азербайджане
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Турция готовит антитеррористическую операцию против боевиков на восточном берегу Евфрата - Эрдоган
Пакистанский премьер согласился на посредничество Трампа для нормализации отношений с Индией
Профсоюз грузинских железнодорожников анонсирует широкомасштабную забастовку с требованием повышения зарплаты на 50%
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
CEO: AccessBank продолжит оказывать всестороннюю поддержку бизнесу
Банк Республика завершил первое полугодие 2019 года с большой прибылью
Летняя школа «Образовательный автобус - Насими» прошла при поддержке Bakcell
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору