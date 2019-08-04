Турция готовит антитеррористическую операцию против боевиков на восточном берегу Евфрата - Эрдоган

Турция намерена вскоре провести операцию против боевиков на сирийской территории на восточном берегу реки Евфрат, заявил в воскресенье президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы ранее вошли в Африн, Джераблус и Эль-Баб (на севере Сирии - ИФ), а теперь мы собираемся войти на территории восточнее Евфрата", - цитирует агентство "Анадолу" слова президента.
"Мы поделились этой информацией с США и Россией", - добавил Эрдоган, выступая в городе Бурса.
Президент Турции в своем выступлении напомнил, что ранее турецкие военные в Сирии провели ранее две антитеррористические операции "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь".
Территории к востоку от Евфрата в Сирии контролируют курдские "Отряды народной самообороны" и боевики Рабочей партии Курдистана, обе организации считаются в Турции террористическими группировками.
Ранее Турция и США поднимали вопрос о создании зоны безопасности на севере Сирии, однако до сих пор не пришли к согласию.
Турция, желающая защитить свои границы от курдских отрядов народной самообороны, которых в Анкаре считают террористическими, хочет, чтобы зона безопасности уходила на 40 км вглубь территории Сирии. Кроме того, Турция настаивает на том, чтобы все силы отрядов народной самообороны вывели из этой зоны, а их объекты разрушили.
В Вашингтоне, в свою очередь, считают, что зона безопасности должна занимать не более 10 км, и в ней не должны на постоянной основе присутствовать турецкие войска.
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