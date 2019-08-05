Делегация Минобороны США встретится с представителями Турции в понедельник на фоне напряженной ситуации вокруг Сирии

Делегация Министерства обороны США планирует встретиться с руководством Турции в Анкаре в понедельник в попытке остановить турецкое вторжение на северо-восток Сирии, сообщает Washington Post.

"Делегация Министерства обороны высокого уровня планирует представить то, что американские официальные лица описывают как окончательное предложение для решения проблем Турции на встрече в понедельник в Анкаре", - отмечает издание.

Согласно ему, предложение США по урегулированию ситуации включает в себя создание демилитаризованной зоны к югу от сирийско-турецкой границы, которая будет иметь глубину около девяти миль (более 14 км) и длину 87 миль (140 км), из которой будут выведены курдские боевики.

Сообщается, что американские и турецкие военные уничтожат курдские укрепления, а затем совместно будут патрулировать этот район.

Как отмечает газета, Турция уже отвергла эти параметры, настаивая на "безопасной зоне" глубиной не менее 20 миль (32 км) и выражая предпочтение контролировать ее в одиночку.

Турецкое правительство также хочет создать зоны, которые позволили бы безопасное возвращение более чем 3,6 млн сирийских беженцев, проживающих в Турции.

Анкара уже не в первый раз угрожает вторжением на сирийскую территорию на восточном берегу реки Евфрат, но на этот раз, по словам американских, турецких, курдских и европейских чиновников, угроза реальна и неизбежна.

Если Турция откажется от американской просьбы, администрация США ясно дала понять, что она при существующих полномочиях Конгресса не сможет вмешиваться для защиты курдских боевиков.

Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена вскоре провести операцию против боевиков на сирийской территории на восточном берегу реки Евфрат.

"Мы ранее вошли в Африн, Джераблус и Эль-Баб (на севере Сирии - ИФ), а теперь мы собираемся войти на территории восточнее Евфрата", - цитирует агентство "Анадолу" слова президента.

"Мы поделились этой информацией с США и Россией", - добавил Эрдоган, выступая в городе Бурса.

Территории к востоку от Евфрата в Сирии контролируют курдские "Отряды народной самообороны" и боевики Рабочей партии Курдистана, обе организации считаются в Турции террористическими группировками.

Ранее Турция и США поднимали вопрос о создании зоны безопасности на севере Сирии, однако до сих пор не пришли к согласию.

Турция, желающая защитить свои границы от курдских отрядов народной самообороны, которых в Анкаре считают террористическими, хочет, чтобы зона безопасности уходила на 40 км вглубь территории Сирии. Кроме того, Турция настаивает на том, чтобы все силы отрядов народной самообороны вывели из этой зоны, а их объекты разрушили.

В Вашингтоне, в свою очередь, считают, что зона безопасности должна занимать не более 10 км, и в ней не должны на постоянной основе присутствовать турецкие войска.