Глава МИД Мексики заявил, что стрелок из Техаса может быть экстрадирован из США

Министр иностранный дел Мексики Марсело Эбрард заявил в твиттере, что Мехико может запросить экстрадицию стрелка из Техаса.
Как отмечает министр, Мексика может подать запрос "на экстрадицию человека, ответственного за стрельбу".
"Стрельба в Эль-Пасо, штате Техас, - акт терроризма против граждан Мексики. "Для Мексики этот человек (задержанный подозреваемый 21-летний Патрик Крузиус - прим. ИФ) - террорист", - говорится в сообщении Эбрарда.
Количество погибших граждан Мексики во время стрельбы в Эль-Пасо увеличилось до шести человек, сообщает министр.
Мексика рассмотрит вопрос о возбуждении судебного иска по делу о терроризме в отношении мексиканцев в США, добавил глава мексиканского внешнеполитического ведомства.
В минувшую субботу в Эль-Пасо 21-летний Патрик Крузиус открыл огонь в торговом центре Walmart. В результате были убиты 20 человек и еще 26 человек получили ранения.
Как сообщалось, задержанный Крузиус перед тем, как открыть стрельбу, опубликовал в соцсетях манифест, в котором выразил солидарность с Бретоном Харрисом Таррантом, устроившим в марте стрельбу в новозеландском Крайстчерче в знак протеста против "иностранного засилия".
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