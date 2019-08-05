Глава МИД Мексики заявил, что стрелок из Техаса может быть экстрадирован из США

Министр иностранный дел Мексики Марсело Эбрард заявил в твиттере, что Мехико может запросить экстрадицию стрелка из Техаса.

Как отмечает министр, Мексика может подать запрос "на экстрадицию человека, ответственного за стрельбу".

"Стрельба в Эль-Пасо, штате Техас, - акт терроризма против граждан Мексики. "Для Мексики этот человек (задержанный подозреваемый 21-летний Патрик Крузиус - прим. ИФ) - террорист", - говорится в сообщении Эбрарда.

Количество погибших граждан Мексики во время стрельбы в Эль-Пасо увеличилось до шести человек, сообщает министр.

Мексика рассмотрит вопрос о возбуждении судебного иска по делу о терроризме в отношении мексиканцев в США, добавил глава мексиканского внешнеполитического ведомства.

В минувшую субботу в Эль-Пасо 21-летний Патрик Крузиус открыл огонь в торговом центре Walmart. В результате были убиты 20 человек и еще 26 человек получили ранения.

Как сообщалось, задержанный Крузиус перед тем, как открыть стрельбу, опубликовал в соцсетях манифест, в котором выразил солидарность с Бретоном Харрисом Таррантом, устроившим в марте стрельбу в новозеландском Крайстчерче в знак протеста против "иностранного засилия".