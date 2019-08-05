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Происшествия 05.08.2019 09:15

Глава МИД Мексики заявил, что стрелок из Техаса может быть экстрадирован из США

Министр иностранный дел Мексики Марсело Эбрард заявил в твиттере, что Мехико может запросить экстрадицию стрелка из Техаса.

Как отмечает министр, Мексика может подать запрос "на экстрадицию человека, ответственного за стрельбу".

"Стрельба в Эль-Пасо, штате Техас, - акт терроризма против граждан Мексики. "Для Мексики этот человек (задержанный подозреваемый 21-летний Патрик Крузиус - прим. ИФ) - террорист", - говорится в сообщении Эбрарда.

Количество погибших граждан Мексики во время стрельбы в Эль-Пасо увеличилось до шести человек, сообщает министр.

Мексика рассмотрит вопрос о возбуждении судебного иска по делу о терроризме в отношении мексиканцев в США, добавил глава мексиканского внешнеполитического ведомства.

В минувшую субботу в Эль-Пасо 21-летний Патрик Крузиус открыл огонь в торговом центре Walmart. В результате были убиты 20 человек и еще 26 человек получили ранения.

Как сообщалось, задержанный Крузиус перед тем, как открыть стрельбу, опубликовал в соцсетях манифест, в котором выразил солидарность с Бретоном Харрисом Таррантом, устроившим в марте стрельбу в новозеландском Крайстчерче в знак протеста против "иностранного засилия".

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Тэги: МЕКСИКА, МИД, США, СТРЕЛЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]