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Экс-глава ФБР Коми призвал Трампа публично выступить против расизма после стрельбы в Техасе

Бывший директор ФБР Джеймс Коми после инцидента со стрельбой в Эль-Пасо призвал президента США Дональда Трампа занять публичную позицию против расизма.

"Америка уже давно имеет радиоактивный расистский суп в центре нашей национальной жизни. Дональд Трамп считает, что он перемешивает его для политической выгоды. Он на самом деле делает что-то более опасное", - написал Коми в своей колонке в The New York Times.

"Он (Дональд Трамп - ИФ) поднимает рычаги управления с расчетливой и глубоко циничной целью: использовать высвобожденную политическую энергию. Он, вероятно, думает, что это подогреет его переизбрание", - отметил экс-директор ФБР.

По его мнению, террорист, убивший, по меньшей мере, 20 человек в Эль-Пасо, согласно его "манифесту", не был непосредственно мотивирован президентом США. Однако, Коми считает, что "он (террорист-ИФ) является ужасающим примером того, что может произойти, когда регулирующие стержни подняли".

"Каждый американский президент, зная, что лежит глубоко внутри нашей страны, несет уникальную ответственность, чтобы громко и последовательно сказать, что белое превосходство является незаконным, что поощрение политики расового негодования может породить насилие, и что насилие, направленное на людей в силу их цвета кожи, является терроризмом", - написал Коми.

Он отметил, что президент должен гражданам США больше, чем "соболезнования, отправленные через Twitter".

"Вы держите самый большой стержень управления из всех. Вы должны вернуть его на место ради всех нас. Подавляющее большинство американцев верят в основные идеалы наших основополагающих документов, и мы ожидаем, что наша культура будет отражать эти идеалы. Покажите нам, что Вы тоже в них верите,"- обратился Коми к Трампу.

В минувшую субботу в Эль-Пасо 21-летний Патрик Крузиус открыл огонь в торговом центре Walmart. В результате были убиты 20 человек и еще 26 человек получили ранения.

Как сообщалось, задержанный Крузиус перед тем, как открыть стрельбу, опубликовал в соцсетях манифест, в котором выразил солидарность с Бретоном Харрисом Таррантом, устроившим в марте стрельбу в новозеландском Крайстчерче в знак протеста против "иностранного засилия".

В июле Трамп обрушился с критикой на четырех женщин-конгрессменов, представителей Демократической партии США, заявив, что им нужно уехать к себе на родину и заняться наведением порядка в тех странах, которые являются их родиной. Позднее он заявил, что всем, кому не нравится политика США, следует покинуть эту страну.

После этого Трамп заявил, что в нем нет ни капли расизма.

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Тэги: США, КОМИ, ТРАМП, СТРЕЛЬБА


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