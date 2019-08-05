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Протестующие в Гонконге призвали к всеобщей забастовке - СМИ

Протестующие против поправок к закону об экстрадиции и жестких действий полиции в Гонконге призвали к проведению всеобщей забастовки, которая может парализовать это азиатский финансовый центр, сообщают западные СМИ.

Утром в понедельник уже была нарушена работа шести линий метро, отменены более 200 рейсов различных авиакомпаний.

В субботу и воскресенье в связи с массовыми беспорядками полиция была вынуждена применить против демонстрантов слезоточивый газ, 44 человека были арестованы за "преступления, включая незаконные собрания и нападения".

Массовые протесты начались в Гонконге в начале июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые позволили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов.

Официальное китайское агентство "Синьхуа" в воскресенье предупредило, что "центральное правительство не будет сидеть, сложа руки" и не позволит протестам продолжаться.

"Мы твердо верим в то, что Гонконг сможет преодолеть предстоящие трудности и вызовы", - говорилось в комментарии агентства.

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Тэги: КИТАЙ, ГОНКОНГ, ПРОТЕСТЫ, ЗАБАСТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]