Протестующие в Гонконге призвали к всеобщей забастовке - СМИ

Протестующие против поправок к закону об экстрадиции и жестких действий полиции в Гонконге призвали к проведению всеобщей забастовки, которая может парализовать это азиатский финансовый центр, сообщают западные СМИ.
Утром в понедельник уже была нарушена работа шести линий метро, отменены более 200 рейсов различных авиакомпаний.
В субботу и воскресенье в связи с массовыми беспорядками полиция была вынуждена применить против демонстрантов слезоточивый газ, 44 человека были арестованы за "преступления, включая незаконные собрания и нападения".
Массовые протесты начались в Гонконге в начале июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые позволили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов.
Официальное китайское агентство "Синьхуа" в воскресенье предупредило, что "центральное правительство не будет сидеть, сложа руки" и не позволит протестам продолжаться.
"Мы твердо верим в то, что Гонконг сможет преодолеть предстоящие трудности и вызовы", - говорилось в комментарии агентства.
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