Примгидромет распространил штормовое предупреждение в связи с прогнозируемым выходом тропического шторма "Франциско" (Francisco) в Японское море и смещением вблизи южного побережья Приморского края.
"Утром и днем 8 августа, ночью 9 августа в Приморском крае ожидаются сильные дожди (15-45 мм за 12 часов и менее), во Владивостоке и южной половине местами очень сильные дожди с количеством осадков 50 мм и более за 12 часов и менее", - сообщается в понедельник на сайте Примгидромета.
В отдельных районах гроза, на побережье ветер 18-23 м/с.
На реках края ожидается формирование дождевых паводков с подъемом уровня до 1,5 метра, на малых реках южных и восточных районов уровень воды может подняться на три метра.
Возможно подтопление сельскохозяйственных угодий и участков дорог интенсивным речным и ливневым стоком.
По данным Примгидромета, наиболее паводкоопасные районы - Хасанский, Уссурийский, Октябрьский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский, Ольгинский.
Тропический шторм "Франциско" в начале августа образовался в приэкваториальной зоне Тихого океана.
Ранее, ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ в твиттере сообщил об угрозе тропическим штормом "Франсиско" наводнениями Японии и Южной Корее.
"В Тихом океане сформировался тропический шторм "Франсиско". 6 августа он достигнет японского острова Кюсю, 7 августа - южных районов Республики Корея", - говорится в сообщении.
В ДСКЦ предупредили об угрозе наводнений в указанных регионах и нарушении в работе транспорта. "Возможны сбои в работе железнодорожного, авиа- и автотранспортного сообщения", - уточнили в ведомстве.
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