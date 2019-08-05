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Дальнее зарубежье 05.08.2019 10:06

США и Австралия призвали Россию и Китай к переговорам по контролю над вооружениями - документ

США и Австралия считают, что в области контроля над вооружениями необходимы новые механизмы и призывают Россию и Китай к переговорам по этому вопросу, говорится в совместном заявлении по итогам министерских консультаций двух стран.

"Стороны подтвердили необходимость нового этапа в области контроля над вооружениями, который расширит число государств и оружейных систем, включенных в согласованные соглашения, и активизирует усилия по сокращению ядерных рисков", - указывается в документе, текст которого поступил в "Интерфакс".

В нем подчеркивается: "С этой целью, и, не исключая возможности нового продления СНВ, они призвали Россию и Китай сесть за стол переговоров и присоединиться к усилиям Соединенных Штатов по продвижению ориентированной на будущее повестки дня в области контроля над вооружениями, опираясь на непреходящее значение договора о нераспространении ядерного оружия".

Консультации прошли в Австралии, в них с австралийской стороны приняли участие министр иностранных дел Марис Пейн и министр обороны Линда Рейнолдс, с американской - госсекретарь Майк Помпео и министр обороны Марк Эспер.

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Тэги: США, АВСТРАЛИЯ, ВООРУЖЕНИЕ, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]