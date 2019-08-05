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Дальнее зарубежье 05.08.2019 10:19

Япония выразила протест России в связи с учебными стрельбами на острове Кунашир

Япония выразила протест России в связи учебными стрельбами на одном из оспариваемых японской стороной островов Курильской гряды - Кунашире, сообщил на пресс-конференции в понедельник генсек кабинета министров Японии Есихидэ Суга.

По его словам, протест направлен по дипломатическим каналам.

Суга отметил, что "усиление российского военного присутствия (...) несовместимо с позицией нашей страны в отношении четырех северных островов".

Издание The Sankei News, в свою очередь, сообщило, что Россия уведомила правительство Японии о запланированных учениях, которые продлятся с 5 по 10 августа.

Отмечается, что японская сторона неоднократно протестовала против учений, но российская сторона считает, что Токио не имеет права протестовать, так как учения проходят на территории России.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.

Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В Токио в свою очередь продолжают заявлять, что мирный договор будет заключен только после решения проблемы "северных территорий", которые "находятся под оккупацией".

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Тэги: ЯПОНИЯ, РОССИЯ, УЧЕНИЯ, ПРОТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]