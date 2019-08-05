Общество Гонконга стало опасными нестабильным - глава администрации

Глава администрации китайского Гонконга Кэрри Лэм заявила журналистам в понедельник, что в результате продолжающихся протестных выступлений ситуация в гонконгском обществе стала опасной и нестабильной.
"Наше общество стало опасным и нестабильным. Большинство населении Гонконга пребывают в состоянии большой тревоги", - сказала она.
Лэм сказала: "Недавно мы наблюдали, и уже стало совершенно ясно, что некоторые люди нагло предлагают "вернуть Гонконг, осуществить революцию нашего времени", бросая вызов национальному суверенитету страны".
Лэм напомнила, что администрация отказалась от рассмотрения вызвавших широкий проест населения поправок к закону об экстрадиции. В то же время она отметила, что выполнение некоторых требований демонстрантов, в частности, амнистирование арестованных за явное нарушение законодательства участников протестных акций, неприемлемо в обществе, которое живет по закону.
"Правительство будет решительно поддерживать закон и порядок в Гонконге и восстанавливать доверие", - сказала она.
В ответ на выдвигаемое протестующими требование о ее отставке, Лэм сказала, что продолжит возглавлять свою команду, чтобы противостоять проблемам, созданным поправками к закону.
"Я не думаю, что в данный момент моя отставка или отставка моих коллег обеспечит лучшее решение", - сказала она.
Как сообщалось, протестующие в Гонконге призвали к проведению всеобщей забастовки, которая может парализовать этот азиатский финансовый центр, сообщают западные СМИ.
Утром в понедельник уже была нарушена работа шести линий метро, отменены более 200 рейсов различных авиакомпаний.
В субботу и воскресенье в связи с массовыми беспорядками полиция была вынуждена применить против демонстрантов слезоточивый газ, 44 человека были арестованы за "преступления, включая незаконные собрания и нападения".
Массовые протесты начались в Гонконге в начале июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые позволили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов.
Официальное китайское агентство "Синьхуа" в воскресенье предупредило, что "центральное правительство не будет сидеть, сложа руки" и не позволит протестам продолжаться.
"Мы твердо верим в то, что Гонконг сможет преодолеть предстоящие трудности и вызовы", - говорилось в комментарии агентства.
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