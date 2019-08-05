РФ в июле экспортировала 3,77 млн тонн зерна, основной покупатель - Турция - эксперт

Россия в июле, первом месяце 2019/2020 сельхозгода, экспортировала 3,774 млн тонн зерна, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко со ссылкой на оперативные данные ФТС.

По его словам, это на 21% меньше, чем в июле 2018 года, но в 1,54 раза выше июля 2017 года. "В принципе, отгрузки в нынешнем июле уступают по объему только прошлогодним", - сказал он.

Как отметил Петриченко, июльский экспорт оказался "вовсе не провальными, как считалось на старте месяца". Главным зерновым товаром традиционно стала пшеница, её вывезли 2,935 млн тонн, что также второй показатель для июля после 2018 года, когда было экспортировано 3,865 млн тонн. Хорошими темпами шёл в июле и экспорт ячменя - 616 тыс. тонн, кукурузы - 214 тыс. тонн.

Как уточнил Петриченко, лидером по закупкам российского зерна с большим отрывом от "преследователей" сейчас является Турция. В июле в эту страну было поставлено почти 1 млн тонн зерна, в том числе 968,4 тыс. тонн пшеницы и 20,2 тыс. тонн кукурузы. Лидер прошлого года по закупкам - Египет - на втором месте с 402 тыс. тонн пшеницы.

"Потом идут достаточно привычные на третьем месте Саудовская Аравия, купившая в июле 372 тыс. тонн ячменя, и на четвертом - Иран с 283 тыс. тонн ячменя и кукурузы, - сказал эксперт. - На пятом месте - ЮАР, куда было поставлено 137,7 тыс. тонн пшеницы".

Как подчеркнул Петриченко, особенностью июльского экспорта стало "мощное возвращение Вьетнама в список покупателей российского зерна", он купил в июле 137,7 тыс. тонн пшеницы. При этом эксперт напомнил, что в прошлом сельхозгоду российские экспортеры поставили во Вьетнам 1,23 млн тонн зерна, но с октября этот рынок был для них закрыт, отгрузок в эту страну не было.

По словам Петриченко, ход июльского экспорта показателен и тем, что отражает сложившуюся на данный момент картину развития конъюнктуры рынка и качества нового урожая. "Значительные закупки Турцией отражают текущее высокое качество российской пшеницы в южных регионах. А если бы не конъюнктурное отставание российской пшеницы на египетских тендерах на старте сезона, то поставки в Египет могли бы занять традиционное первое место, и тогда июльские объемы экспорта зерна сравнялись с 2018 годом, - сказал он. - Но это обстоятельство может быть преодолимо в ближайшее время".