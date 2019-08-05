Противопожарная служба МЧС Азербайджана потушила пожар в крупном торговом центре «Садарак» в Баку, сообщает пресс-служба МЧС.
«Пожар, возникший в воскресенье на одном из складов торгового центра "Садарак" в Гарадагском районе, потушен сотрудниками Государственной противопожарной службы», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, при тушении пожара семь сотрудников МЧС отравились дымом. На место происшествия были привлечены 15 бригад скорой помощи. Пострадавшие были доставлены в отдел токсикологии Клинического медицинского центра (КМЦ).
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе Минздрава, общее число обратившихся за медицинской помощью в результате пожара в ТЦ «Садарак», составило 16 человек. Из них 10 человек были отправлены в КМЦ, а шестерым оказана медпомощь на месте.
«Из 10 человек, доставленных в отдел токсикологии Клинического медицинского центра, один является сотрудником торгового центра, остальные девять – сотрудниками МЧС и МВД, участвующими в тушении пожара. Все пострадавшие после оказания им медицинской помощи были отпущены домой», - сообщили в Минздраве.
Н.Аббасова
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