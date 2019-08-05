Задержанный Ираном за контрабанду нефти танкер оказался иракским

Танкером, задержанным в Персидском заливе Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) за контрабанду нефти, владели представители Ирака, сообщило в воскресенье агентство ИРНА.
"Нефтяной танкер, перехваченный в среду за контрабанду иранской нефти в другие страны, являлся иракским судном", - передает ИРНА со ссылкой на КСИР.
19 июля КСИР сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган. Среди членов экипажа Stena Impero трое россиян.
Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.
Инцидент с судном Stena Impero произошел после того как власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - 4 июля задержали танкер Grace 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС. В Тегеране призывают дать танкеру возможность покинуть Гибралтар.
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