Нефть возобновила падение из-за угрозы торговой войны, Brent - ниже $61,2 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в понедельник возобновили падение после роста в последний рабочий день прошлой недели.
Заявления президента США Дональда Трампа о возможности дальнейшего увеличения импортных пошлин в отношении продукции из Китая перевесили опасения перебоев с поставками нефти после того, как Иран 31 июля задержал очередной танкер в Ормузском проливе.
Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:12 подешевели на $0,72 (на 1,16%) - до $61,17 за баррель. В пятницу их цена поднялась на $1,39 (на 2,3%), составив на закрытие $61,89 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром снижаются на $0,63 (на 1,13%) - до $55,03 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $1,71 (на 3,17%) и завершила день на отметке $55,66 за баррель.
По итогам прошлой недели Brent подешевела на 2,5%, WTI - на 1%.
Президент США в выходные заявил о возможности введения дополнительных пошлин в отношении Китая, если не будет прогресса на торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином. Отвечая на вопрос журналиста, он пояснил, что может быть "существенное увеличение" - до гораздо более высоких уровней.
Вопросы американо-китайской торговли будут оставаться "доминирующим фактором, формирующим мнение о ценах на нефть после последней эскалации", полагают аналитики VM Markets.
Цена нефтяных контрактов на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в понедельник выросла на 1,7% - до 435,6 юаня за баррель.
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