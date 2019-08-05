Манат укрепился к рублю, подешевел к евро, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 5 августа сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 5 августа ЦБА определил 1,8918 манат/1EUR (2 августа - 1,8839 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 5 августа установил 0,026 манат/1RUB (2 августа - 0,0264 манат/1RUB).

Н.Аббасова