Новые санкции США не затронут долг госкомпаний, вторичный рынок евробондов РФ

Новые санкции США, накладывающие ограничения на участие американских банков на первичном рынке евробондов РФ, не затронут госкомпании, а также вторичный рынок суверенного долга, следует из разъяснений OFAC (структура американского Минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций).
Ранее Госдепартамент США сообщил, что американским банкам будет запрещено участие на первичном рынке российского суверенного долга, номинированного не в рублях. Также банки США не смогут выдавать валютные кредиты российскому правительству.
Согласно сообщению OFAC, под суверенным долгом понимаются долговые бумаги, выпущенные министерством финансов РФ (и другими министерствами), а также любым агентством или суверенным фондом РФ, Центробанком РФ.
Но к суверенным заемщикам не относятся государственные компании, подчеркивается в документе.
РФ не сможет привлекать американские банки к будущим размещениям валютных еврооблигаций, но на покупки на вторичном рынке эти ограничения не распространяются, отмечает OFAC.
Как сообщалось, США вводят второй пакет санкций против РФ в рамках дела об отравлении в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Ограничения вступят в силу в течение 15 дней после уведомления Конгресса США и будут действовать, минимум, 12 месяцев.
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