ОБСЕ проведет во вторник мониторинг в зоне карабахского конфликта

ОБСЕ в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя 6 августа проведет мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"Мониторинг пройдет в направлении Физулинского района Азербайджана", - сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Саймон Тиллер.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Огнйен Йович.

Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.

Н.Аббасова