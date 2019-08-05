"AzerTelecom" примет участие в выставке инновационных технологий в рамках I Каспийского Экономического Форума

Компания "AzerTelecom" - магистральный интернет-провайдер, соединяющий Азербайджан с международной интернет-сетью будет представлена на Каспийской выставке инновационных технологий в рамках I Каспийского Экономического Форума, которая пройдет в городе Туркменбаши Туркменистана 11-12 августа текущего года.

Участие компании на выставке в рамках форума открывает широкие возможности для представления различных телекоммуникационных услуг в Туркменистане местным и международным участникам выставки, проведения полезного обмена мнениями и опытом с существующими и потенциальными партнерами, визуального ознакомления с научно-техническим потенциалом стран Каспийского региона и их партнеров и дальнейшего расширения международных отношений компании.

Программа I Каспийского Экономического Форума, который пройдет в Национальной туристической зоне "Аваза" в городе Туркменбаши, состоит из трех частей: Международной конференции, Каспийской выставки инновационных технологий и договорно-правовой части (подписание договоров, соглашений, контрактов). Каспийской выставке инновационных технологий будут представлены информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), телекоммуникационные услуги и продукты прикаспийских стран и крупных ИКТ-компаний.

"AzerTelecom" является дочерней компанией “Bakcell” - первого мобильного оператора и провайдера самого скоростного мобильного интернета Азербайджана. Компания была основана в 2008 году и предлагает широкий спектр современных услуг для местных и иностранных компаний в сфере телекоммуникаций. В настоящее время “AzerTelecom” реализует программу “Azerbaijan Digital Hub”, чтобы трансформировать Азербайджан в Региональный Цифровой Центр в дополнение к статусам Энергетического и Транспортного Центра, принадлежащего Азербайджану. Цель программы Digital Hub - превратить страну в цифровой центр для Кавказа, СНГ, Центральной и Южной Азии, Ближнего Востока и прилегающих регионов. Реализация программы создает прочную основу для национальной IT и национальной Инновационной стратегии страны и внесет важный вклад в ускорение цифровизации, гибкую трансформацию в цифровую экономику, развитие стартапов, ИТ-архитектуры. Программа в целом будет способствовать повышению ИКТ-системы страны до уровня передовых мировых стандартов, выходу страны на более передовые позиции в международных рейтингах.