"Muganbank" увеличит уставный капитал на 5,3%

Акционеры азербайджанского"Muganbank" приняли решение о повышении уставного капитала банка на 5,3% - до 100 млн манатов за счет дополнительной эмиссии акций на 5 млн манатов,отмечается в сообщении банка.

"Акционеры 23 июля 2019 года на общем заседании, посвященном вопросам укрепления капитала «Muganbank», приняли решение о повышении уставного капитала банка на 5 млн манатов ", - говорится в информации.

По данным банка, увеличение капитала путем осуществлено за счет дополнительной эмиссии 25 тыс. акций номиналом 200 манатов за ценную бумагу.

«Muganbank направил обращение в Палату по надзору за финансовыми рынками для государственной регистрации проспекта эмиссииименных акций», - отмечается в сообщении.

В настоящее время уставный капитал "Muganbank" составляет 95 млн манатов.

Muganbank образован в ноябре 1992 года и входит в топ-15 банков Азербайджана.

Акционерами банка являются 4 физических лица.

Н.Аббасова