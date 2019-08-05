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Финансы 05.08.2019 11:13

"Muganbank" увеличит уставный капитал на 5,3%

Акционеры азербайджанского"Muganbank" приняли решение о повышении уставного капитала банка на 5,3% - до 100 млн манатов за счет дополнительной эмиссии акций на 5 млн манатов,отмечается в сообщении банка.

"Акционеры 23 июля 2019 года на общем заседании, посвященном вопросам укрепления капитала «Muganbank», приняли решение о повышении уставного капитала банка на 5 млн манатов ", - говорится в информации.

По данным банка, увеличение капитала путем осуществлено за счет дополнительной эмиссии 25 тыс. акций номиналом 200 манатов за ценную бумагу.

«Muganbank направил обращение в Палату по надзору за финансовыми рынками для государственной регистрации проспекта эмиссииименных акций», - отмечается в сообщении.

В настоящее время уставный капитал "Muganbank" составляет 95 млн манатов.

Muganbank образован в ноябре 1992 года и входит в топ-15 банков Азербайджана.

Акционерами банка являются 4 физических лица.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БАНК, КАПИТАЛ, ПОВЫШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]