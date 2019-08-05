"Muganbank" увеличит уставный капитал на 5,3%

Акционеры азербайджанского"Muganbank" приняли решение о повышении уставного капитала банка на 5,3% - до 100 млн манатов за счет дополнительной эмиссии акций на 5 млн манатов,отмечается в сообщении банка.
"Акционеры 23 июля 2019 года на общем заседании, посвященном вопросам укрепления капитала «Muganbank», приняли решение о повышении уставного капитала банка на 5 млн манатов ", - говорится в информации.
По данным банка, увеличение капитала путем осуществлено за счет дополнительной эмиссии 25 тыс. акций номиналом 200 манатов за ценную бумагу.
«Muganbank направил обращение в Палату по надзору за финансовыми рынками для государственной регистрации проспекта эмиссииименных акций», - отмечается в сообщении.
В настоящее время уставный капитал "Muganbank" составляет 95 млн манатов.
Muganbank образован в ноябре 1992 года и входит в топ-15 банков Азербайджана.
Акционерами банка являются 4 физических лица.
Н.Аббасова
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