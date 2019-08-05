Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8918 RUR   0.026 GBR   2.0662 TRY   0.3034

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.66 1.71 Brent 61.89 1.39

Погода в Баку

  ночь день

05.08.2019 11:19

Подключайтесь к роуминговому пакету Nar и наслаждайтесь поездкой!

Nar, всегда разрабатывающий свои услуги таким образом, чтобы удовлетворить требования абонентов, предлагает выгодные пакеты роуминга для любителей путешествий. Подключив пакеты роуминга, вы можете сделать свое путешествие еще более приятным, используя WhatsApp для бесплатных чатов, а также выгодные звонки и Интернета. Выгодные условия, предлагаемые абонентам, не остались незамеченными. За прошедший год количество пользователей роуминговых пакетов Nar увеличилось на 66%.

Учитывая пожелания своих абонентов, Nar предлагает четыре различных роуминговых пакета. Таким образом, пакет «Роуминг 9» предлагает 500 МБ Интернета, пакет «Роуминг 15» предлагает 500 МБ Интернета и 50 минут для звонков, пакет «Роуминг 18» обеспечивает 1 ГБ Интернета, а пакет «Роуминг 28» - 1 ГБ. Интернета и 100 минут для звонков. Текстовые сообщения «WhatsApp» бесплатны в пакетах «Роуминг 18» и «Роуминг 28», то есть трафик не будет вычитаться из вашего интернет-пакета.

Отметим, что услуги роуминга используются абонентами Nar в основном в соседней Турции, Грузии, России, также в Объединенных Арабских Эмиратах и Украине.

Наберите *777#20#YES, чтобы проверить баланс интернета и минут используемого пакета. Срок использования пакетов «Роуминг 9» и «Роуминг 15» составляет 5 дней, в то время как срок использования пакетов «Роуминг 18» и «Роуминг 28» составляет 15 дней.

Более подробную информацию о роуминговых пакетах можно получить на nar.az или отправив «R» на номер 777.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]