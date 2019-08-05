Подключайтесь к роуминговому пакету Nar и наслаждайтесь поездкой!

Nar, всегда разрабатывающий свои услуги таким образом, чтобы удовлетворить требования абонентов, предлагает выгодные пакеты роуминга для любителей путешествий. Подключив пакеты роуминга, вы можете сделать свое путешествие еще более приятным, используя WhatsApp для бесплатных чатов, а также выгодные звонки и Интернета. Выгодные условия, предлагаемые абонентам, не остались незамеченными. За прошедший год количество пользователей роуминговых пакетов Nar увеличилось на 66%.

Учитывая пожелания своих абонентов, Nar предлагает четыре различных роуминговых пакета. Таким образом, пакет «Роуминг 9» предлагает 500 МБ Интернета, пакет «Роуминг 15» предлагает 500 МБ Интернета и 50 минут для звонков, пакет «Роуминг 18» обеспечивает 1 ГБ Интернета, а пакет «Роуминг 28» - 1 ГБ. Интернета и 100 минут для звонков. Текстовые сообщения «WhatsApp» бесплатны в пакетах «Роуминг 18» и «Роуминг 28», то есть трафик не будет вычитаться из вашего интернет-пакета.

Отметим, что услуги роуминга используются абонентами Nar в основном в соседней Турции, Грузии, России, также в Объединенных Арабских Эмиратах и Украине.

Наберите *777#20#YES, чтобы проверить баланс интернета и минут используемого пакета. Срок использования пакетов «Роуминг 9» и «Роуминг 15» составляет 5 дней, в то время как срок использования пакетов «Роуминг 18» и «Роуминг 28» составляет 15 дней.

Более подробную информацию о роуминговых пакетах можно получить на nar.az или отправив «R» на номер 777.