Трансферты из ГНФАР в госбюджет в 2003-2019гг составили около 93 млрд манатов

Суммарный объем трансфертов в госбюджет Азербайджана из Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) с 2003 года по 30 июня 2019 года составил 92 млрд 989 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде.

«В том числе в I-ом полугодии 2019 года объем трансфертов из ГНФАР в госбюджет составил 4 млрд 413 млн манатов», - отметили в фонде.

Госнефтефонд в 2003 году начал осуществлять трансферты в госбюджет Азербайджана.

ГНФАР создан указом президента Азербайджана от 29 декабря 1999 года и является внебюджетным государственным институтом, подотчетным главе государства. В фонде аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности, от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и другие.

Н.Аббасова