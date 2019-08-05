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ТЭК 05.08.2019 14:55

Энергопотребление в РФ в июле снизилось на 0,8%, до 80,2 млрд кВт.ч

Потребление электроэнергии в России в июле составило 80,2 млрд кВт.ч, что на 0,8% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщил "Системный оператор" (СО ЕЭС).

В частности, в единой энергосистеме (ЕЭС) потребление составило 79,1 млрд кВт.ч (-0,5%).

Выработка в России во второй месяц лета зафиксирована на уровне 81,4 млрд кВт.ч (-0,5%), в ЕЭС - 80,3 млрд кВт.ч (-0,2%).

Традиционно основную нагрузку по обеспечению спроса несли ТЭС с выработкой 41,1 млрд кВт.ч (-2,4%). Выработка ГЭС снизилась на 2,2%, до 16,9 млрд кВт.ч, выработка АЭС - выросла на 6,5%, до 17,4 млрд кВт.ч. Электростанции промышленных предприятий произвели 4,7 млрд кВт.ч (+2,5%).

Максимум потребления мощности в июле 2019 года составил 116,468 ГВт.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, ПОТРЕБЛЕНИЕ, ИЮЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]