Энергопотребление в РФ в июле снизилось на 0,8%, до 80,2 млрд кВт.ч

Потребление электроэнергии в России в июле составило 80,2 млрд кВт.ч, что на 0,8% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщил "Системный оператор" (СО ЕЭС).

В частности, в единой энергосистеме (ЕЭС) потребление составило 79,1 млрд кВт.ч (-0,5%).

Выработка в России во второй месяц лета зафиксирована на уровне 81,4 млрд кВт.ч (-0,5%), в ЕЭС - 80,3 млрд кВт.ч (-0,2%).

Традиционно основную нагрузку по обеспечению спроса несли ТЭС с выработкой 41,1 млрд кВт.ч (-2,4%). Выработка ГЭС снизилась на 2,2%, до 16,9 млрд кВт.ч, выработка АЭС - выросла на 6,5%, до 17,4 млрд кВт.ч. Электростанции промышленных предприятий произвели 4,7 млрд кВт.ч (+2,5%).

Максимум потребления мощности в июле 2019 года составил 116,468 ГВт.