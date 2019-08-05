Зеленский собирается на встречу с Эрдоганом и патриархом Варфоломеем

Президент Украины Владимир Зеленский 7-8 августа осуществит визит в Турцию, сообщила пресс-служба главы государства.
В рамках визита в Анкаре запланированы переговоры Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин.
В Стамбуле президент Украины встретится с патриархом Константинопольским Варфоломеем.
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