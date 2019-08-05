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СНГ 05.08.2019 15:06

Зеленский собирается на встречу с Эрдоганом и патриархом Варфоломеем

Президент Украины Владимир Зеленский 7-8 августа осуществит визит в Турцию, сообщила пресс-служба главы государства.

В рамках визита в Анкаре запланированы переговоры Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин.

В Стамбуле президент Украины встретится с патриархом Константинопольским Варфоломеем.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]