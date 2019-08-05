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Социум 05.08.2019 12:22

Госнефтефонд Азербайджана с 2001г направил на улучшение жизни беженцев и вынужденных переселенцев около 2,4 млрд манатов

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в 2001-2019гг направил на проект по улучшению социально-экономических условий беженцев и вынужденных переселенцев 2 млрд 377,7 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде.

«ГНФАР в 2001-2019гг направил на улучшение социально-экономических условий беженцев и вынужденных переселенцев в Азербайджане 2 млрд 377,7 млн манатов, в том числе в I-ом полугодии текущего года – 74,9 млн манатов", - отметили в ГНФАР.

По данным Госнефтефонда, эти средства были использованы для строительства 245 жилых зданий, 34,591 тыс. индивидуальных домов, 78 школ, 7 музыкальных школ, 63 детсадов, 5 больниц, 19 объектов здравоохранения, 66 административных зданий, 71 поселка и др.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЖЕНЦЫ, СОЦУСЛОВИЯ, РАСХОДЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]