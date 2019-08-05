Госнефтефонд Азербайджана с 2001г направил на улучшение жизни беженцев и вынужденных переселенцев около 2,4 млрд манатов

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в 2001-2019гг направил на проект по улучшению социально-экономических условий беженцев и вынужденных переселенцев 2 млрд 377,7 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде.

«ГНФАР в 2001-2019гг направил на улучшение социально-экономических условий беженцев и вынужденных переселенцев в Азербайджане 2 млрд 377,7 млн манатов, в том числе в I-ом полугодии текущего года – 74,9 млн манатов", - отметили в ГНФАР.

По данным Госнефтефонда, эти средства были использованы для строительства 245 жилых зданий, 34,591 тыс. индивидуальных домов, 78 школ, 7 музыкальных школ, 63 детсадов, 5 больниц, 19 объектов здравоохранения, 66 административных зданий, 71 поселка и др.

Н.Аббасова