Южная Корея инвестирует $6,5 млрд для снижения зависимости от японского импорта

Южная Корея в понедельник объявила о намерении инвестировать 7,8 трлн вон ($6,47 млрд) по ста ключевым стратегическим позициям для обеспечения стабильных поставок к 2024 году, сообщает агентство "Рёнхап".

Этот шаг является очередным в рамках ответных мер, которые Корея предпринимает после того, как Япония приняла решение исключить страну из списка государств с торговыми преференциями, и направлен на снижение зависимости от японского импорта.

"Мы повысим конкурентоспособность в производстве оборудования, материалов и комплектующих", - сказал министр экономики и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги.

В пятницу он заявил о намерении исключить Японию из так называемого списка "белых стран" с минимальными торговыми ограничениями в ответ на аналогичное решение Токио.

Из 100 ключевых наименований продукции по двадцати планируется обеспечить поставки уже в течение года, для этого ищутся поставщики в ряде стран, включая США и Китай. Правительство облегчит импорт подобных материалов, включая три (полиимид фтора, резист и фтороводород, используются при производстве чипов и дисплеев), для которых Япония усложнила процедуры экспорта в Южную Корею.

Дефицит Южной Кореи в торговле с Японией по итогам 2018 года составлял $24,1 млрд. Основная часть ($22,4 млрд) приходится на промышленные материалы, компоненты и оборудование.

В Сеуле заявляют, что торговые ограничения с японской стороны являются политически мотивированным "экономическим возмездием" после того, как Верховный суд Южной Кореи в 2018 году приказал японским фирмам выплатить компенсации южнокорейским жертвам принудительного труда во время японской колонизации Корейского полуострова в 1910-1945 годах.

Япония считает это решение нарушением международного права, так как вопрос о компенсации был урегулирован в соответствии с договором 1965 года, когда Токио выплатил $500 млн Южной Корее в качестве компенсации ущерба, причиненного в годы войны. Однако рабочие, не получившие почти ничего из этих средств, продолжают добиваться выплат в судах.