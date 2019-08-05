Требование грузинских железнодорожников об увеличении зарплаты на 50% невыполнимо, говорится в заявлении руководства АО "Грузинская железная дорога" в ответ на объявление Альтернативного профсоюза работников компании о намерении провести масштабную забастовку.
"Требование и/или обсуждение вопроса об увеличении зарплаты на 50% является нереалистичным, популистским, поскольку каждый железнодорожник хорошо осведомлен о финансовом положении компании", - говорится в документе.
Вместе с тем в АО "Грузинская железная дорога" отметили, что руководство в рамках возможностей пытается удовлетворить потребности и требования своих сотрудников.
"Именно поэтому для категории работников (около 11 тыс. человек), чья зарплата не превышает 1500 лари ($520), с 1 марта 2020 года зарплата увеличивается на 10%. Это примерно 18-20 млн лари в год, и это максимальный объем финансовых ресурсов, который на данном этапе удалось изыскать. Кроме того, абсолютно все работники желдороги в виде подарка будут получать фиксированную сумму два раза в год", - говорится в заявлении компании.
В АО "Грузинская железная дорога" подчеркнули, что "на этом этапе нет никаких предпосылок для забастовки, поскольку заработная плата будет увеличена впервые за многие годы".
В минувшее воскресенье зампред нового профсоюза грузинских железнодорожников Илья Лежава сообщил журналистам, что планируется широкомасштабная забастовка, главным требованием которой будет повышение заработной платы на 50%, а точная дата ее проведения будет объявлена 10 августа.
По его словам, зарплаты в компании очень низкие - от 300 до 1000 лари (около $104-346 по текущему курсу) и не увеличивались с 2012 года, тогда как потребительские цены в стране постоянно растут.
Лежава отметил, что профсоюзы разработали конкретные предложения, в том числе о периодическом повышении зарплат, и были готовы к переговорам с администрацией компании с участием посредника от Минэкономразвития Грузии, однако руководство компании отказывается вести с ними переговоры.
"Остается один единственный путь, предоставляемый Конституцией, - протест. На данный момент 4800 работников компании уже подписали петицию в поддержку забастовки, проведение которой автоматически остановит как внутренний, так и внешний трафик", - сказал профсоюзный лидер.
Альтернативный профсоюз в ОАО "Грузинская железная дорога" был создан в июне 2013 года, и осуществляет свою деятельность в параллельном режиме с официальной профсоюзной организацией, действующей на этом крупнейшем в стране предприятии.
Грузинская железная дорога является частью транспортного коридора "Восток-Запад". Эксплуатационная длина железных дорог Грузии - 1 тыс. 324 км. В системе 45 тоннелей, 1 тыс. 714 мостов, паромные переправы с Россией и Украиной.
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