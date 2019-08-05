Грузия в январе-июле увеличила экспорт вина на 4%, почти две трети поставок пришлось на РФ

Грузия в январе-июле 2019 года экспортировала 47,2 млн бутылок натурального виноградного вина (емкостью 0,75 литра), что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, сообщает в понедельник Национальное агентство вина республики.
Выручка от экспорта вина, который осуществлялся в 47 стран (в 50 - годом ранее), за семь месяцев выросла на 6% - до $114,2 млн.
По данным ведомства, поставки вина в Россию увеличились на 2% - до 29 млн 132,7 тыс. бутылок (61,7% общего объема его экспорта).
В пятерку основных импортеров грузинского вина также входят Украина, куда было поставлено 4 млн 893,3 тыс. бутылок (10,4% общего объема экспорта), Китай (4 млн 249,7 тыс. бутылок, 9%), Польша (2 млн 251 тыс. бутылок, 4,8%), Казахстан (1 млн 902,6 тыс. бутылок, 4%). Далее следуют Белоруссия, Латвия, США, Литва, Эстония, другие страны.
В январе-июле Грузия также экспортировала в 18 стран 14,5 млн бутылок бренди (объемом 0,5 литра), что на 46% больше, чем за аналогичный период 2018 года, выручка от экспорта этого напитка увеличилась на 57% - до $31,5 млн.
Кроме вина и бренди, республика поставляла на внешний рынок чачу (грузинская водка), коньячный спирт, виноматериалы. Общий доход от их реализации за январь-июль 2019 года составил $168,3 млн.
В 2018 году Грузия экспортировала 86,2 млн бутылок натурального виноградного вина, что стало рекордным показателем за последние 30 лет. В том числе поставки в Россию в минувшем году выросли на 12,4% - до 53 млн 682,6 тыс. бутылок (62,3% общего объема экспорта).
Россия, которая традиционно являлась основным импортером грузинского вина, в 2006 году вводила запрет на поставки винной продукции из Грузии из-за претензий к качеству. Экспорт грузинского вина на рынок РФ был возобновлен с июня 2013 года.
Рассматривается возможность проведения Кубка моря вне Каспия - Екимов
Алиев соболезнует Трампу в связи с трагедиями в США
Представители США и Турции обсуждают зону безопасности на севере Сирии
Более 25 человек отравились на свадьбе на севере Азербайджана
Первый космонавт из ОАЭ привезет на МКС национальные блюда
Гараж особого назначения представит на ВДНХ ретроспективу автомобилей советских и российских руководителей, в том числе лимузин "Аурус"
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
США после выхода из ДРСМД не будут колебаться при развертывании ракет - Помпео
Москва готова к немедленному возобновлению переговоров с Вашингтоном о стратегической безопасности - Путин
Выход США из ДРСМД расшатывает глобальную безопасность, договоры СНВ и ДНЯО - Путин
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Банк ВТБ (Азербайджан) запустил акцию по платежным картам
Стадион футбольного клуба «Сабах» будет называться «Банк Республика Арена»
Подключайтесь к роуминговому пакету Nar и наслаждайтесь поездкой!
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору