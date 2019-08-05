Грузия в январе-июле увеличила экспорт вина на 4%, почти две трети поставок пришлось на РФ

Грузия в январе-июле 2019 года экспортировала 47,2 млн бутылок натурального виноградного вина (емкостью 0,75 литра), что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, сообщает в понедельник Национальное агентство вина республики.

Выручка от экспорта вина, который осуществлялся в 47 стран (в 50 - годом ранее), за семь месяцев выросла на 6% - до $114,2 млн.

По данным ведомства, поставки вина в Россию увеличились на 2% - до 29 млн 132,7 тыс. бутылок (61,7% общего объема его экспорта).

В пятерку основных импортеров грузинского вина также входят Украина, куда было поставлено 4 млн 893,3 тыс. бутылок (10,4% общего объема экспорта), Китай (4 млн 249,7 тыс. бутылок, 9%), Польша (2 млн 251 тыс. бутылок, 4,8%), Казахстан (1 млн 902,6 тыс. бутылок, 4%). Далее следуют Белоруссия, Латвия, США, Литва, Эстония, другие страны.

В январе-июле Грузия также экспортировала в 18 стран 14,5 млн бутылок бренди (объемом 0,5 литра), что на 46% больше, чем за аналогичный период 2018 года, выручка от экспорта этого напитка увеличилась на 57% - до $31,5 млн.

Кроме вина и бренди, республика поставляла на внешний рынок чачу (грузинская водка), коньячный спирт, виноматериалы. Общий доход от их реализации за январь-июль 2019 года составил $168,3 млн.

В 2018 году Грузия экспортировала 86,2 млн бутылок натурального виноградного вина, что стало рекордным показателем за последние 30 лет. В том числе поставки в Россию в минувшем году выросли на 12,4% - до 53 млн 682,6 тыс. бутылок (62,3% общего объема экспорта).

Россия, которая традиционно являлась основным импортером грузинского вина, в 2006 году вводила запрет на поставки винной продукции из Грузии из-за претензий к качеству. Экспорт грузинского вина на рынок РФ был возобновлен с июня 2013 года.