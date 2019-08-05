Иран и РФ проведут совместные учения не позднее марта 2020 года - командующий ВМС Ирана

Командующий ВМС Ирана Хосейн Ханзади подтвердил, что совместные военно-морские учения Ирана и России состоятся до конца марта 2020 года, сообщает в понедельник агентство "Фарс".
"Ханзади заявил, что, согласно договоренностям Иран и Россия в скором времени организуют совместные военно-морские учения. Стороны будут координироваться по вопросу этих учений, чтобы они прошли не позднее марта 2020 года", - сообщает агентство.
Таким образом, учения должны состояться до конца года по иранскому календарю. Иран отмечает новый год во второй половине марта, так 20 марта 2020 года в Иране наступит новый 1399 год.
В конце июля в СМИ появились сообщения о предстоящих совместных учениях ВМС Ирана и России. Тогда командующий ВМС Ирана Хосейн Ханзади заявлял, что учения пройдут в Индийском океане, в том числе в Ормузском проливе и Персидском заливе. В СМИ появлялись разные данные о том, когда именно могут состояться маневры. Так иранская пресса сообщала, что они пройдут до конца года, не уточняя, о каком календаре идет речь. Агентство Bloomberg, со своей стороны, уточняло, что учения должны состояться именно до марта 2020 года.
Сообщения о таких учениях появились на фоне роста напряженности между США и Ираном как раз в районе Ормузского пролива.
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