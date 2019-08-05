Зариф воспринял введенные против него санкции США как сигнал о неготовности к переговорам

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что считает решение США о введении против него санкций признаком того, что переговоры с Вашингтоном невозможны.
"Введение санкций против министра иностранных дел означает провал (любых попыток переговоров - ИФ)", - приводит слова Зарифа агентство Associated Press.
Кроме того, по мнению министра, это означает, что вводящая санкции сторона "выступает против переговоров".
Власти США 31 июля включили Зарифа в санкционный список. В сообщении американского Минфина отмечается, что иранский министр добавлен в SDN List (так называемый "черный" санкционный список США - Specially Designated Nationals List).
Санкции предполагают, что если у иранского министра есть активы в США, то они будут заблокированы. Также Минфин оставляет за собой право вводить санкции против лиц в случае совершения некоторых транзакций с Зарифом.
"Джавад Зариф имплементирует вероломную программу иранского верховного лидера. Зариф - главный "голос" иранского режима в мире. США посылают ясный сигнал иранскому режиму о том, что его недавнее поведение совершенно неприемлемо", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
Со своей стороны Зариф заявлял, что введенные против него американские санкции не нанесут ему какого бы то ни было ущерба.
"Это никак не повлияет на меня и мою семью, так как у меня нет собственности и капиталов за пределами Ирана", - написал он в своем твиттере.
"Спасибо, что считаете меня такой большой угрозой для ваших планов", - добавил министр, обращаясь к США.
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