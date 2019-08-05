Представители США и Турции обсуждают зону безопасности на севере Сирии

В Анкаре в понедельник возобновились переговоры между военными США и Турции по созданию зоны безопасности на севере Сирии, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на турецкое оборонное ведомство.

Переговоры начались в 10:00 по местному времени. Первые переговоры США и Турции по вопросу зоны безопасности прошли 23 июля.

Встреча проходит на фоне недавнего заявления президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Турция начнет новую антитеррористическую операцию на восточном берегу Евфрата.

Территории к востоку от Евфрата в Сирии контролируют курдские "Отряды народной самообороны" и боевики Рабочей партии Курдистана, обе организации считаются в Турции террористическими группировками.

Турция и США неоднократно поднимали вопрос о создании зоны безопасности на севере Сирии, однако до сих пор не пришли к согласию.