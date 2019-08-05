Экономика России теряет более $8 млрд ежегодно в связи со смертностью от рака - исследование

Убытки экономики в результате смертности россиян от онкологических заболеваний составляют $8,1 млрд ежегодно, но к 2030 году должны снизиться до $7,5 млрд, говорится в исследовании, опубликованном в понедельник в Scandinavian Journal of Public Health.
"Общие ежегодные убытки увеличились с $6,5 млрд в 2001-2005 годах до $8,1 млрд в 2011-2015 годах, что соответствует 0,24% годового валового внутреннего продукта. Ожидается, что это значение останется высоким в 2030 году ($7,5 млрд, 0,14% валового внутреннего продукта)", - говорится в исследовании.
Согласно предположению исследователей, экономические потери снизятся в результате снижения смертности от рака.
Данные о смертности от рака за 2001-2015 годы были получены из Государственного онкологического реестра, а данные о трудоспособном населении и годовом заработке от Росстата.
Прогнозируется, что экономические потери в результате смертности от рака будут расти быстрее у женщин (с $18,622 тыс. до $22,386 тыс.), чем у мужчин (с $25,064 тыс. до $28,459 тыс.).
Общие потери оказались самыми высокими в результате смертности от рака молочной железы у женщин ($0,6 млрд, 20% от общих потерь у женщин) и рака легких у мужчин ($1,2 млрд, 24% от общих потерь у мужчин). Однако прогнозируется, что потери будут расти в результате смертности от рака шейки матки у женщин (на $214 млн каждый год), и рака губы, ротовой полости и глотки у мужчин (на $182 млн каждый год).
Исследование было подготовлено специалистами факультетам социальных наук Университета Тампере (Финляндия), Международного агентства по изучения рака ВОЗ и НМИЦ онкологии им. Петрова.
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