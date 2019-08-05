Визовое соглашение между Белоруссией и Евросоюзом может быть подписано осенью - глава представительства ЕС

Белоруссия и Евросоюз могут подписать соглашение об упрощении визового режима осенью текущего года, сообщила глава представительства ЕС Андреа Викторин, завершающая свою дипмиссию в Минске.
"Мы завершили все переговоры по тексту соглашения в июне. Сейчас документ проходит внутригосударственные процедуры согласования в Беларуси и в ЕС. На встрече с министром Макеем (главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем, встреча была 29 июля - ИФ) мы говорили о том, что подпишем соглашение осенью", - сказала Викторин в интервью агентству БелаПАН.
"Точная дата еще не определена, но должна же я оставить какую-то работу для своего преемника. Я твердо уверена, что этот документ мы подпишем", - заметила посол.
Она также не исключила, что для заключения данного соглашения в Минск может приехать представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
"Такая возможность рассматривается, обсуждаются даты, которые необходимо согласовать. Но у нее есть стремление посетить Беларусь", - сказала Викторин.
Ранее посол сообщала, что соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и Евросоюзом планируется подписать до 2 февраля 2020 года, когда вступают в силу изменения в визовый кодекс ЕС. В соответствии с изменениями стоимость шенгенской визы увеличится с 60 до 80 евро. Вместе с тем, упростится получение виз для законопослушных путешественников. Также заявителям с хорошей визовой историей будет проще получить многократные визы на срок от одного года до пяти лет.
В белорусском МИД в свою очередь заявляли, что рассчитывают на подписание соглашения об упрощении визового режима с ЕС до конца текущего года, что позволит снизить стоимость виз для белорусов в страны ЕС до 35 евро.
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