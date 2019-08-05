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Дальнее зарубежье 05.08.2019 17:25

Визовое соглашение между Белоруссией и Евросоюзом может быть подписано осенью - глава представительства ЕС

Белоруссия и Евросоюз могут подписать соглашение об упрощении визового режима осенью текущего года, сообщила глава представительства ЕС Андреа Викторин, завершающая свою дипмиссию в Минске.

"Мы завершили все переговоры по тексту соглашения в июне. Сейчас документ проходит внутригосударственные процедуры согласования в Беларуси и в ЕС. На встрече с министром Макеем (главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем, встреча была 29 июля - ИФ) мы говорили о том, что подпишем соглашение осенью", - сказала Викторин в интервью агентству БелаПАН.

"Точная дата еще не определена, но должна же я оставить какую-то работу для своего преемника. Я твердо уверена, что этот документ мы подпишем", - заметила посол.

Она также не исключила, что для заключения данного соглашения в Минск может приехать представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Такая возможность рассматривается, обсуждаются даты, которые необходимо согласовать. Но у нее есть стремление посетить Беларусь", - сказала Викторин.

Ранее посол сообщала, что соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и Евросоюзом планируется подписать до 2 февраля 2020 года, когда вступают в силу изменения в визовый кодекс ЕС. В соответствии с изменениями стоимость шенгенской визы увеличится с 60 до 80 евро. Вместе с тем, упростится получение виз для законопослушных путешественников. Также заявителям с хорошей визовой историей будет проще получить многократные визы на срок от одного года до пяти лет.

В белорусском МИД в свою очередь заявляли, что рассчитывают на подписание соглашения об упрощении визового режима с ЕС до конца текущего года, что позволит снизить стоимость виз для белорусов в страны ЕС до 35 евро.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕС, ВИЗЫ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]