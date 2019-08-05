SOCAR эвакуировала около 700 нефтяников из-за ухудшения погодных условий на море

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) эвакуировала около 700 нефтяников в связи с ухудшением погодных условий, заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» заместитель начальника Департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

«В связи с резким ухудшением погоды в понедельник утром SOCAR максимально усилила меры безопасности. Все работы в открытом море приостановлены. Госнефтекомпания эвакуировала на берег с морских платформ около 700 нефтяников», - сказал Ахмедов.

Кроме того, по его словам, все оборудование, которое может спровоцировать аварию в условиях сильного ветра, размещено в надежном месте.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове c 5 по 8 августа ожидается сильный северо-западный ветер со скоростью 15-20 м/с, с порывами до 35-38 м/с.

Н.Аббасова