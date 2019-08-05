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Внешняя политика 05.08.2019 14:32

Азербайджан создаст рабгруппу для проведения осеннего Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных стран в Баку

Руководитель Администрации Президента Азербайджана Рамиз Мехтиев утвердил в понедельник План мероприятий в связи с проведением в Баку VII Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Соответствующее распоряжение Мехтиев подписал в понедельник.

Согласно документу, будет создана рабочая группа по проведению саммита, а также даны поручения соответствующим структурам по выполнению работ, предусмотренных в Плане мероприятий.

Как сообщалось, VII Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств состоится 14-15 октября в Баку. В рамках саммита будет организован бизнес-форум.

Кроме того, на саммите планируются обсудить вопросы создания Торгово-промышленной палаты и Совместного инвестиционного фонда тюркоязычных стран.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: САММИТ, ОРГАНИЗАЦИЯ, ПЛАН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]