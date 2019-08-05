Азербайджан создаст рабгруппу для проведения осеннего Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных стран в Баку

Руководитель Администрации Президента Азербайджана Рамиз Мехтиев утвердил в понедельник План мероприятий в связи с проведением в Баку VII Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
Соответствующее распоряжение Мехтиев подписал в понедельник.
Согласно документу, будет создана рабочая группа по проведению саммита, а также даны поручения соответствующим структурам по выполнению работ, предусмотренных в Плане мероприятий.
Как сообщалось, VII Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств состоится 14-15 октября в Баку. В рамках саммита будет организован бизнес-форум.
Кроме того, на саммите планируются обсудить вопросы создания Торгово-промышленной палаты и Совместного инвестиционного фонда тюркоязычных стран.
Ф.Исазаде
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