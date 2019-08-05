Эрдоган готовит военную операцию в Сирии для поддержки своих внутриполитических позиций, считает турецкий политолог

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, объявив о подготовке военной операции на восточном берегу Евфрата, фактически начал PR-кампанию для укрепления в Турции своих позиций, а также позиций правящей партии, уровень поддержки которой снижается, считает турецкий политолог, эксперт по ближневосточным конфликтам Керим Хас.

"Позиции Эрдогана в Турции слабеют. Не исключено, что осенью могут появиться новые политические партии, в том числе создаваемые бывшими сторонниками действующего турецкого президента. Позиции и влияние правящей партии сужаются, уровень ее поддержки опустился до 35%, и Эрдоган хочет использовать новую военную операцию для консолидации поддержки своей власти", - сказал Хас "Интерфаксу" в понедельник.

"Военная операция нужна Эрдогану, прежде всего, исходя из внутриполитической ситуации в Турции. Турецкое общество эту операцию поддержит, чего, собственно, и добивается президент. В военно-политическом плане данная операция Анкаре, скорее, невыгодна. Не исключаю, что полномасштабная военная операция против отрядов сирийских курдов, которые все еще считаются союзниками американцев, может встретить определенное завуалированное противодействие со стороны США", - сказал собеседник агентства.

Отряды сирийских курдов, против которых разрабатывается военная операция, по-прежнему могут рассчитывать на военную поддержку США, считает эксперт.

"Курды, в любом случае, ориентированы на Вашингтон. Между курдскими отрядами и американцами в последние месяцы обозначилась определенная дистанция, но она не носит глубокий характер. Не приходится говорить о каком-либо результативном диалоге курдов с официальным Дамаском", - сказал Хас.

По его мнению, в случае начала военной операции американцы будут стараться сдерживать Турцию, но такие попытки вряд ли будут успешными.

"Вероятность проведения операции сейчас выше, чем в начале года", - считает Хас.

По оценке эксперта, начало военной операции может создать выгодный фон для Москвы, поскольку нельзя исключать дальнейшего осложнения американо-турецких отношений.

"Анкара, купив С-400, значительно сближается с Москвой. Ухудшение отношений Турции с США из-за планов начать военную операцию на восточном берегу Евфрата, полагаю, идет в пользу российских интересов. При этом Эрдогану нужно договариваться с американцами. Такие переговоры идут, но их результат сложно прогнозировать", - сказал Хас.

Как заявил 4 августа Эрдоган, Турция намерена вскоре провести операцию против боевиков на сирийской территории на восточном берегу реки Евфрат.

"Мы ранее вошли в Африн, Джераблус и Эль-Баб (на севере Сирии - ИФ), а теперь мы собираемся войти на территории восточнее Евфрата", - цитирует агентство "Анадолу" слова президента.

"Мы поделились этой информацией с США и Россией", - добавил Эрдоган.

Президент Турции в своем выступлении напомнил, что ранее турецкие военные в Сирии провели две антитеррористические операции "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь".

Территории к востоку от Евфрата в Сирии контролируют курдские "Отряды народной самообороны" и боевики Рабочей партии Курдистана, обе организации считаются в Турции террористическими группировками.

Ранее Турция и США поднимали вопрос о создании зоны безопасности на севере Сирии, однако до сих пор не пришли к согласию.

Турция, желающая защитить свои границы от курдских отрядов народной самообороны, хочет, чтобы зона безопасности уходила на 40 км в глубь территории Сирии. Кроме того, Турция настаивает на том, чтобы все силы отрядов народной самообороны были выведены из этой зоны, а их объекты разрушены.

В Вашингтоне, в свою очередь, считают, что зона безопасности должна занимать не более 10 км, и в ней не должны на постоянной основе присутствовать турецкие войска.