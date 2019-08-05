Эрдоган готовит военную операцию в Сирии для поддержки своих внутриполитических позиций, считает турецкий политолог

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, объявив о подготовке военной операции на восточном берегу Евфрата, фактически начал PR-кампанию для укрепления в Турции своих позиций, а также позиций правящей партии, уровень поддержки которой снижается, считает турецкий политолог, эксперт по ближневосточным конфликтам Керим Хас.
"Позиции Эрдогана в Турции слабеют. Не исключено, что осенью могут появиться новые политические партии, в том числе создаваемые бывшими сторонниками действующего турецкого президента. Позиции и влияние правящей партии сужаются, уровень ее поддержки опустился до 35%, и Эрдоган хочет использовать новую военную операцию для консолидации поддержки своей власти", - сказал Хас "Интерфаксу" в понедельник.
"Военная операция нужна Эрдогану, прежде всего, исходя из внутриполитической ситуации в Турции. Турецкое общество эту операцию поддержит, чего, собственно, и добивается президент. В военно-политическом плане данная операция Анкаре, скорее, невыгодна. Не исключаю, что полномасштабная военная операция против отрядов сирийских курдов, которые все еще считаются союзниками американцев, может встретить определенное завуалированное противодействие со стороны США", - сказал собеседник агентства.
Отряды сирийских курдов, против которых разрабатывается военная операция, по-прежнему могут рассчитывать на военную поддержку США, считает эксперт.
"Курды, в любом случае, ориентированы на Вашингтон. Между курдскими отрядами и американцами в последние месяцы обозначилась определенная дистанция, но она не носит глубокий характер. Не приходится говорить о каком-либо результативном диалоге курдов с официальным Дамаском", - сказал Хас.
По его мнению, в случае начала военной операции американцы будут стараться сдерживать Турцию, но такие попытки вряд ли будут успешными.
"Вероятность проведения операции сейчас выше, чем в начале года", - считает Хас.
По оценке эксперта, начало военной операции может создать выгодный фон для Москвы, поскольку нельзя исключать дальнейшего осложнения американо-турецких отношений.
"Анкара, купив С-400, значительно сближается с Москвой. Ухудшение отношений Турции с США из-за планов начать военную операцию на восточном берегу Евфрата, полагаю, идет в пользу российских интересов. При этом Эрдогану нужно договариваться с американцами. Такие переговоры идут, но их результат сложно прогнозировать", - сказал Хас.
Как заявил 4 августа Эрдоган, Турция намерена вскоре провести операцию против боевиков на сирийской территории на восточном берегу реки Евфрат.
"Мы ранее вошли в Африн, Джераблус и Эль-Баб (на севере Сирии - ИФ), а теперь мы собираемся войти на территории восточнее Евфрата", - цитирует агентство "Анадолу" слова президента.
"Мы поделились этой информацией с США и Россией", - добавил Эрдоган.
Президент Турции в своем выступлении напомнил, что ранее турецкие военные в Сирии провели две антитеррористические операции "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь".
Территории к востоку от Евфрата в Сирии контролируют курдские "Отряды народной самообороны" и боевики Рабочей партии Курдистана, обе организации считаются в Турции террористическими группировками.
Ранее Турция и США поднимали вопрос о создании зоны безопасности на севере Сирии, однако до сих пор не пришли к согласию.
Турция, желающая защитить свои границы от курдских отрядов народной самообороны, хочет, чтобы зона безопасности уходила на 40 км в глубь территории Сирии. Кроме того, Турция настаивает на том, чтобы все силы отрядов народной самообороны были выведены из этой зоны, а их объекты разрушены.
В Вашингтоне, в свою очередь, считают, что зона безопасности должна занимать не более 10 км, и в ней не должны на постоянной основе присутствовать турецкие войска.
Рассматривается возможность проведения Кубка моря вне Каспия - Екимов
Алиев соболезнует Трампу в связи с трагедиями в США
Представители США и Турции обсуждают зону безопасности на севере Сирии
Турецкая Yenigun построит мусорную электростанцию в Подмосковье для РТ-Инвеста
Таманьнефтегаз в 2018г ушел в убыток на фоне снижения прочих доходов
Nord Stream 2 в октябре планирует завершить укладку газопровода в шведских водах
Более 25 человек отравились на свадьбе на севере Азербайджана
Первый космонавт из ОАЭ привезет на МКС национальные блюда
Гараж особого назначения представит на ВДНХ ретроспективу автомобилей советских и российских руководителей, в том числе лимузин "Аурус"
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Банк ВТБ (Азербайджан) запустил акцию по платежным картам
Стадион футбольного клуба «Сабах» будет называться «Банк Республика Арена»
Подключайтесь к роуминговому пакету Nar и наслаждайтесь поездкой!
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору