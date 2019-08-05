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Это интересно 05.08.2019 18:25

Первый космонавт из ОАЭ привезет на МКС национальные блюда

"Главкосмос" разработал для первого космонавта из Объединенных Арабских Эмиратов "гостевой набор" космического питания на основе национальной кухни, сообщили в компании.

"Гостевой набор будет состоять из трех традиционных блюд: мадруба (основной ингредиент - курица), салуна (основной ингредиент - жаркое из ягнятины с овощами) и балалит (основной ингредиент - вермишель с яичным омлетом)", - говорится в сообщении компании.

Блюда будут упакованы в алюминиевые банки (балалит и салуна) и тубы (мадруба) и готовы к употреблению сразу после вскрытия упаковки, добавили в компании.

"В связи с тем, что первый эмиратский астронавт отправится на МКС на непродолжительный срок, гостевой набор не заменит собой его полноценный рацион питания - он призван продемонстрировать космонавтам МКС особенности национальных блюд ОАЭ", - отметили в "Главкосмосе".

По данным компании, разработка ведется по инициативе Космического центра Мухаммеда Бин Рашида при участии Института медико-биологических проблем РАН и "Лаборатории космического питания".

Контракт на подготовку и организацию полета на МКС первого астронавта ОАЭ был подписан между госкорпорацией "Роскосмос" и руководством Космического центра Мухаммеда Бин Рашида в 2018 году. Двое кандидатов - Хазаа аль-Мансури и Султан ан-Нияди - были отобраны из списка претендентов, один из них отправится на МКС в сентябре 2019 года.

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Тэги: РОССИЯ, ОАЭ, МКС, КУХНЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]