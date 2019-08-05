Первый космонавт из ОАЭ привезет на МКС национальные блюда

"Главкосмос" разработал для первого космонавта из Объединенных Арабских Эмиратов "гостевой набор" космического питания на основе национальной кухни, сообщили в компании.
"Гостевой набор будет состоять из трех традиционных блюд: мадруба (основной ингредиент - курица), салуна (основной ингредиент - жаркое из ягнятины с овощами) и балалит (основной ингредиент - вермишель с яичным омлетом)", - говорится в сообщении компании.
Блюда будут упакованы в алюминиевые банки (балалит и салуна) и тубы (мадруба) и готовы к употреблению сразу после вскрытия упаковки, добавили в компании.
"В связи с тем, что первый эмиратский астронавт отправится на МКС на непродолжительный срок, гостевой набор не заменит собой его полноценный рацион питания - он призван продемонстрировать космонавтам МКС особенности национальных блюд ОАЭ", - отметили в "Главкосмосе".
По данным компании, разработка ведется по инициативе Космического центра Мухаммеда Бин Рашида при участии Института медико-биологических проблем РАН и "Лаборатории космического питания".
Контракт на подготовку и организацию полета на МКС первого астронавта ОАЭ был подписан между госкорпорацией "Роскосмос" и руководством Космического центра Мухаммеда Бин Рашида в 2018 году. Двое кандидатов - Хазаа аль-Мансури и Султан ан-Нияди - были отобраны из списка претендентов, один из них отправится на МКС в сентябре 2019 года.
Рассматривается возможность проведения Кубка моря вне Каспия - Екимов
Алиев соболезнует Трампу в связи с трагедиями в США
Представители США и Турции обсуждают зону безопасности на севере Сирии
Турецкая Yenigun построит мусорную электростанцию в Подмосковье для РТ-Инвеста
Таманьнефтегаз в 2018г ушел в убыток на фоне снижения прочих доходов
Nord Stream 2 в октябре планирует завершить укладку газопровода в шведских водах
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
США после выхода из ДРСМД не будут колебаться при развертывании ракет - Помпео
Москва готова к немедленному возобновлению переговоров с Вашингтоном о стратегической безопасности - Путин
Выход США из ДРСМД расшатывает глобальную безопасность, договоры СНВ и ДНЯО - Путин
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Банк ВТБ (Азербайджан) запустил акцию по платежным картам
Стадион футбольного клуба «Сабах» будет называться «Банк Республика Арена»
Подключайтесь к роуминговому пакету Nar и наслаждайтесь поездкой!
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору