Украина просит США продать больше комплексов Javelin

Киев обратился к Вашингтону с запросом о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов Javelin, сообщил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор в интервью украинской службе "Радио Свобода".

Американский дипломат рассказал, что Украина "хотела бы приобрести больше Javelin" с оборонительной целью по программе внешних военных продаж министерства обороны США.

Как сообщалось, в ноябре 2017 года Сенат США одобрил проект закона о "Бюджете США на 2018 год на потребности национальной обороны", предусматривающий возможность предоставления Украине $350 млн военной помощи, включая поставки летального оборонного вооружения.

В марте 2018 года Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 единиц ПТРК Javelin и 210 ракет к ним на $47 млн. По данным украинской стороны, поставка американских ПТРК в Украину была обеспечена на условиях, что оборонное вооружение не будет использоваться на линии столкновения на Донбассе.

В апреле того же года пятый президент Украины Петр Порошенко подтвердил поставку в Вооруженные силы страны противотанковых ракетных комплексов Javelin из США.

22 мая были осуществлены первые пуски этих ракетных комплексов на Украине.