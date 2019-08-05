Украина просит США продать больше комплексов Javelin

Киев обратился к Вашингтону с запросом о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов Javelin, сообщил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор в интервью украинской службе "Радио Свобода".
Американский дипломат рассказал, что Украина "хотела бы приобрести больше Javelin" с оборонительной целью по программе внешних военных продаж министерства обороны США.
Как сообщалось, в ноябре 2017 года Сенат США одобрил проект закона о "Бюджете США на 2018 год на потребности национальной обороны", предусматривающий возможность предоставления Украине $350 млн военной помощи, включая поставки летального оборонного вооружения.
В марте 2018 года Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 единиц ПТРК Javelin и 210 ракет к ним на $47 млн. По данным украинской стороны, поставка американских ПТРК в Украину была обеспечена на условиях, что оборонное вооружение не будет использоваться на линии столкновения на Донбассе.
В апреле того же года пятый президент Украины Петр Порошенко подтвердил поставку в Вооруженные силы страны противотанковых ракетных комплексов Javelin из США.
22 мая были осуществлены первые пуски этих ракетных комплексов на Украине.
Рассматривается возможность проведения Кубка моря вне Каспия - Екимов
Алиев соболезнует Трампу в связи с трагедиями в США
Представители США и Турции обсуждают зону безопасности на севере Сирии
Турецкая Yenigun построит мусорную электростанцию в Подмосковье для РТ-Инвеста
Таманьнефтегаз в 2018г ушел в убыток на фоне снижения прочих доходов
Nord Stream 2 в октябре планирует завершить укладку газопровода в шведских водах
Более 25 человек отравились на свадьбе на севере Азербайджана
Первый космонавт из ОАЭ привезет на МКС национальные блюда
Гараж особого назначения представит на ВДНХ ретроспективу автомобилей советских и российских руководителей, в том числе лимузин "Аурус"
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Банк ВТБ (Азербайджан) запустил акцию по платежным картам
Стадион футбольного клуба «Сабах» будет называться «Банк Республика Арена»
Подключайтесь к роуминговому пакету Nar и наслаждайтесь поездкой!
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору