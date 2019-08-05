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СНГ 05.08.2019 18:40

Украина просит США продать больше комплексов Javelin

Киев обратился к Вашингтону с запросом о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов Javelin, сообщил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор в интервью украинской службе "Радио Свобода".

Американский дипломат рассказал, что Украина "хотела бы приобрести больше Javelin" с оборонительной целью по программе внешних военных продаж министерства обороны США.

Как сообщалось, в ноябре 2017 года Сенат США одобрил проект закона о "Бюджете США на 2018 год на потребности национальной обороны", предусматривающий возможность предоставления Украине $350 млн военной помощи, включая поставки летального оборонного вооружения.

В марте 2018 года Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 единиц ПТРК Javelin и 210 ракет к ним на $47 млн. По данным украинской стороны, поставка американских ПТРК в Украину была обеспечена на условиях, что оборонное вооружение не будет использоваться на линии столкновения на Донбассе.

В апреле того же года пятый президент Украины Петр Порошенко подтвердил поставку в Вооруженные силы страны противотанковых ракетных комплексов Javelin из США.

22 мая были осуществлены первые пуски этих ракетных комплексов на Украине.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, США, JAVELIN, ПРОДАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]