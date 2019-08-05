Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8918 RUR   0.026 GBR   2.0662 TRY   0.3034

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.66 1.71 Brent 61.89 1.39

Погода в Баку

  ночь день

Инфраструктура и тендеры 05.08.2019 15:29

Бакметрополитен направит около 420 тыс. манатов на ремонт эскалаторов и противопожарную безопасность

ЗАО «Бакинский метрополитен» заключил два контракта на закупку запчастей для капитального ремонта эскалаторов и необходимых материалов и оборудования для противопожарной защиты станций и объектов метро на общую сумму 419,354 тыс. манатов.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, оба контракта заключены с ООО «Profix». Стоимость каждого из двух договоров состаляет 209,677 тыс. манатов каждый.

Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из трех линий (зеленой, красной и фиолетовой) и 25-и действующих станций.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МЕТРО, МЕТРО, ОБОРУДОВАНИЕ, ОБОРУДОВАНИЕ, МЕТРО, МЕТРО, КОНТРАКТЫ, КОНТРАКТЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ОБОРУДОВАНИЕ, КОНТРАКТЫ, КОНТРАКТЫ


Похожие новости


Бакметрополитен направит более 5 млн манатов на закупку различных материалов и установку оборудования Блэкаут: теперь и в Ереване Бакметрополитен отбирает подрядчиков для благоустройства территории двух станций метро Бакметрополитен запустил на линии первую партию новых вагонов, полученных от Метровагонмаш Бакметрополитен получил новые вагоны из РФ Бакметрополитен направит около 3 млн манатов на закупку тюбингов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]