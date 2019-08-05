Бакметрополитен направит около 420 тыс. манатов на ремонт эскалаторов и противопожарную безопасность

ЗАО «Бакинский метрополитен» заключил два контракта на закупку запчастей для капитального ремонта эскалаторов и необходимых материалов и оборудования для противопожарной защиты станций и объектов метро на общую сумму 419,354 тыс. манатов.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, оба контракта заключены с ООО «Profix». Стоимость каждого из двух договоров состаляет 209,677 тыс. манатов каждый.

Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из трех линий (зеленой, красной и фиолетовой) и 25-и действующих станций.

Б.Рустамбеков