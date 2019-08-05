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Регион 05.08.2019 19:06

Турция призывает США перестать поддерживать сирийских курдов

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник призвал Вашингтон прекратить поддерживать курдские формирования на севере Сирии.

"Соединенным Штатам следует положительно отреагировать на наш запрос о прекращении их партнерства с YPG (курдские "Отряды народной самообороны" - ИФ) в Сирии", - заявил Чавушоглу журналистам в Анкаре, его цитируют западные СМИ.

В Турции в понедельник проходит встреча представителей военных кругов двух стран. Она посвящена созданию зоны безопасности на севере Сирии.

Вашингтон поддерживает курдские формирования в Сирии, сражающиеся против террористов ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ). Турция считает курдские формирования террористическими.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, США, КУРДЫ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]