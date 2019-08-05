Турция призывает США перестать поддерживать сирийских курдов

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник призвал Вашингтон прекратить поддерживать курдские формирования на севере Сирии.

"Соединенным Штатам следует положительно отреагировать на наш запрос о прекращении их партнерства с YPG (курдские "Отряды народной самообороны" - ИФ) в Сирии", - заявил Чавушоглу журналистам в Анкаре, его цитируют западные СМИ.

В Турции в понедельник проходит встреча представителей военных кругов двух стран. Она посвящена созданию зоны безопасности на севере Сирии.

Вашингтон поддерживает курдские формирования в Сирии, сражающиеся против террористов ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ). Турция считает курдские формирования террористическими.