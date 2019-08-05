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Сторонники выхода Шотландии из состава Великобритании имеют небольшой перевес над юнионистами - опрос

Значительная часть жителей Шотландии проголосовала бы за независимость от Великобритании в случае нового референдума по этому вопросу, сообщает газета Independent со ссылкой на опрос, проведенный ветераном политики, британским консерватором лордом Майклом Эшкрофтом.

На вопрос, должна ли Шотландия стать независимой страной в случае референдума, ответили бы "да" порядка 46% опрошенных, сообщает Эшкрофт, регулярно занимающейся опросами общественного мнения. Против независимости Шотландии на референдуме готовы высказаться около 43% респондентов. Оставшиеся 11% респондентов не стали бы голосовать или не знают ответа на этот вопрос.

При этом не менее 47% опрошенных считают, что в Шотландии следует провести референдум о независимости в ближайшие два года, а около 45% заявляют, что такой референдум не нужен.

Кроме того, 52% опрошенных полагают, что в Великобритании должен пройти новый референдум о Brexit, 38% такого мнения не придерживаются. За то, чтобы Великобритания осталась в составе ЕС, проголосовали бы 67% опрошенных, а за выход Великобритании из ЕС - 33% опрошенных.

Также Эшкрофт спросил респондентов, что они считают более важным для Шотландии: остаться в составе Великобритании или остаться в составе ЕС. 43% опрошенных считают, что Шотландии следует остаться в составе Великобритании, а 45% выступают за то, чтобы остаться в составе ЕС.

В опросе приняли участие свыше 1 тыс. человек в Шотландии в период с 30 июля по 2 августа.

Шотландские политики неоднократно заявляли о необходимости проведения нового референдума о независимости. Особенно часто об этом стали говорить после того, как на референдуме о выходе из ЕС в 2016 году 62% шотландцев проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС, в то время как в целом Великобритания с небольшим перевесом высказалась в поддержку Brexit.

В сентябре 2014 года в Шотландии уже проводился референдум о независимости. Сторонники независимости проиграли, поскольку 55,3% шотландцев проголосовали против выхода Шотландии из состава Великобритании.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ШОТЛАНДИЯ, ОПРОС


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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