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Регион 05.08.2019 16:30

Зариф сомневается в способности США сформировать коалицию в Персидском заливе

У США не получается сформировать коалицию в Персидском заливе, так как другие страны стыдятся участия в ней, заявил в понедельник министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, чьи слова приводит агентство "Тасним".

"США не могут сформировать коалицию в тех сферах, где они, по собственным заверениям, является сверхдержавой, - например, в сфере обороны", - сказал Зариф.

"Другие страны стыдятся того, чтобы оказаться в одном списке с США", - добавил Зариф.

Он отметил, что куда бы США ни направляли свои силы - это оканчивается неудачей, как, например, в Афганистане. "То время, когда (США - ИФ) были сверхдержавой, закончилось", - добавил Зариф.

США предложили ряду стран создать коалицию после захвата Ираном британского танкера в Ормузском проливе. Как сообщалось, против участия в такой коалиции выступили Германия и Франция. Бельгия и Нидерланды, хотя и не ответили открыто, также не проявили энтузиазма. Великобритания уже направила в этот район два эсминца, которые сопровождают британские коммерческие суда.

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Тэги: ИРАН, США, ЗАЛИВ, КОАЛИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]