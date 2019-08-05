Зариф сомневается в способности США сформировать коалицию в Персидском заливе

У США не получается сформировать коалицию в Персидском заливе, так как другие страны стыдятся участия в ней, заявил в понедельник министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, чьи слова приводит агентство "Тасним".
"США не могут сформировать коалицию в тех сферах, где они, по собственным заверениям, является сверхдержавой, - например, в сфере обороны", - сказал Зариф.
"Другие страны стыдятся того, чтобы оказаться в одном списке с США", - добавил Зариф.
Он отметил, что куда бы США ни направляли свои силы - это оканчивается неудачей, как, например, в Афганистане. "То время, когда (США - ИФ) были сверхдержавой, закончилось", - добавил Зариф.
США предложили ряду стран создать коалицию после захвата Ираном британского танкера в Ормузском проливе. Как сообщалось, против участия в такой коалиции выступили Германия и Франция. Бельгия и Нидерланды, хотя и не ответили открыто, также не проявили энтузиазма. Великобритания уже направила в этот район два эсминца, которые сопровождают британские коммерческие суда.
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