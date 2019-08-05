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Евросоюз и Вьетнам будут теснее сотрудничать в области обороны и безопасности

Европейский союз и Вьетнам намерены развивать и укреплять сотрудничество в области обороны и безопасности, в том числе в поддержании свободы судоходства, региональной системы безопасности в Юго-Восточной Азии, кибербезопасности, подготовки военных кадров.

Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) опубликовала сообщение о состоявшейся в понедельник в Ханое встрече высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини с министром национальной обороны Вьетнама Нго Суан Литем.

"Обе стороны приветствовали завершение переговоров по Соглашению, устанавливающему рамки для участия Вьетнама в операциях Европейского союза по урегулированию кризисов. Теперь ясен путь к завершению внутренних процедур, ведущих к подписанию, ратификации и полной имплементации Соглашения", - отмечается в сообщении.

ЕС и Вьетнам будут наращивать сотрудничество в миротворческих операциях ООН, включая подготовку вьетнамских военных кадров через учебные программы. Они будут "усиливать свой вклад в поддержании свободы судоходства, полетов и реагировании на традиционные и нетрадиционные вызовы, такие как поиск и спасание, борьба с пиратством", сотрудничать в области кибербезопасности.

Вьетнам, который станет в будущем году председателем АСЕАН, поддерживает стремление ЕС присоединиться к азиатско-тихоокеанской архитектуре обороны и безопасности.

Эти тенденции, подчеркнули Могерини и генерал Лить, вписываются осуществление как Стратегии международной интеграции Вьетнама, так и Глобальной стратегии ЕС.

В 2016 году вступило в силу Рамочное соглашение о Всеобъемлющем партнерстве и сотрудничестве между ЕС и СРВ, в этом году подписаны Соглашение о свободной торговле и Соглашение о защите инвестиций. В них есть положения, касающиеся обороны и безопасности.

Вьетнам стремится заручиться поддержкой международных партнеров на фоне территориального спора с Китаем в Южно-Китайском море и претензий Пекина на контроль над судоходством и природными ресурсами в этой районе.

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Тэги: ЕС, ВЬЕТНАМ, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]