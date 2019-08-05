Стадион футбольного клуба «Сабах» будет называться «Банк Республика Арена»

Один из ведущих банков страны Банк Республика, подписал новое соглашение о спонсорстве и сотрудничестве с футбольным клубом (ФК) «Сабах».
Согласно условиям контракта, команда ФК «Сабах», выступающая в Премьер Лиге Топаз, а также команда дублёров, играющая в первом Дивизионе, будут проводить оставшиеся матчи сезона 2018/19 в форме с логотипом «Банк Республика».
Кроме того, стадион в Масазире, где клуб проводит свои домашние матчи, в новом сезоне будет называться «Банк Республика Арена». В течение этого времени Банк будет обладать исключительными правами на размещение своих рекламных материалов на стадионе.
«Мы верим, что наше партнерство с ФК «Сабах »позволит нам активно развивать футбол в нашей стране и привлекать молодежь к активным видам спорта. Я думаю, что переименование одного из самых современных и профессиональных футбольных стадионов в «Банк Республика Арена» станет еще одним показателем нашей поддержки азербайджанского футбола », прокомментировал Председатель Правления «Банка Республика» Тариэль Исмайлов.
“Приход инвесторов и спонсоров в азербайджанский футбол является положительным моментом. В прошлом году мы подписали спонсорское соглашение с Банком Республика. А в этом году мы подписали новый договор с банком. Стадион, где мы будем проводить домашние игры, в новом сезоне будет называться «Банк Республика Арена». Это показывает, что сотрудничество в прошлом сезоне было полностью оправдано, а связи между нами стали еще крепче. На мой взгляд, это соглашение станет началом новой страницы нашего партнерства с Банком Республика. Надеюсь, что в будущем подобные соглашения станут постоянным явлением не только в нашем клубе, но и в целом в азербайджанском футболе », прокомментировал Президент ФК «Сабах» Магсуд Адыгёзалов
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.
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