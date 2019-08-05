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05.08.2019 16:23

Стадион футбольного клуба «Сабах» будет называться «Банк Республика Арена»

Один из ведущих банков страны Банк Республика, подписал новое соглашение о спонсорстве и сотрудничестве с футбольным клубом (ФК) «Сабах».

Согласно условиям контракта, команда ФК «Сабах», выступающая в Премьер Лиге Топаз, а также команда дублёров, играющая в первом Дивизионе, будут проводить оставшиеся матчи сезона 2018/19 в форме с логотипом «Банк Республика».

Кроме того, стадион в Масазире, где клуб проводит свои домашние матчи, в новом сезоне будет называться «Банк Республика Арена». В течение этого времени Банк будет обладать исключительными правами на размещение своих рекламных материалов на стадионе.

«Мы верим, что наше партнерство с ФК «Сабах »позволит нам активно развивать футбол в нашей стране и привлекать молодежь к активным видам спорта. Я думаю, что переименование одного из самых современных и профессиональных футбольных стадионов в «Банк Республика Арена» станет еще одним показателем нашей поддержки азербайджанского футбола », прокомментировал Председатель Правления «Банка Республика» Тариэль Исмайлов.

“Приход инвесторов и спонсоров в азербайджанский футбол является положительным моментом. В прошлом году мы подписали спонсорское соглашение с Банком Республика. А в этом году мы подписали новый договор с банком. Стадион, где мы будем проводить домашние игры, в новом сезоне будет называться «Банк Республика Арена». Это показывает, что сотрудничество в прошлом сезоне было полностью оправдано, а связи между нами стали еще крепче. На мой взгляд, это соглашение станет началом новой страницы нашего партнерства с Банком Республика. Надеюсь, что в будущем подобные соглашения станут постоянным явлением не только в нашем клубе, но и в целом в азербайджанском футболе », прокомментировал Президент ФК «Сабах» Магсуд Адыгёзалов

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]