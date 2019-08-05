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Дальнее зарубежье 05.08.2019 20:01

Трамп назвал ослабление юаня "грубым нарушением"

Президент США Дональд Трамп назвал резкое ослабление курса юаня валютной манипуляцией властей КНР и серьезным нарушением.

"Китай уронил курс своей валюты почти до исторического минимума. Это называется "валютная манипуляция". Федрезерв, вы слышите? Это грубое нарушение, которое сильно ослабит Китай со временем", - написал президент в соцсети Twitter.

Как сообщалось, пара доллар-юань в понедельник превысила психологически важную отметку в 7 юаней/$1 впервые с 2008 года, в том числе из-за ожидания введения новых импортных пошлин на китайскую продукцию со стороны США.

При этом председатель Народного банка Китая (НБК, центробанк страны) И Ган заявил, что Китай не будет намеренно снижать курс юаня или использовать свою валюту как оружие в торговой войне. Текущий курс юаня соответствует фундаментальным показателям по китайской экономике и балансу спроса и предложения на рынке, говорится в его заявлении на сайте ЦБ.

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Тэги: США, КИТАЙ, ВАЛЮТА, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]